Per la prima volta davanti al pm Battisti ammette i quattro omicidi

Battisti ammette Per la prima volta i 4 omicidi Per cui era stato condannato : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta, davanti al pm di Milano, Alberto Nobili, di avere commesso i 4 omicidi che gli sono stati imputati. E' avvenuto sabato, quando è stato interrogato in carcere dal pm Alberto Nobili. Durante l'interrogatorio di sabato, l'ex terrorista Cesare Battisti si è scusato per il dolore provocato alle famiglie ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Nazionali Gruppi 2019 : il Monza Precision Team trionfa nella prima volta storica del Rollart. Tripudio di 10.0 Per il Roma Roller Team : Il Nelson Mendela Forum, il più importante Palazzetto dello sport della città di Firenze, ha ospitato la scorsa settimana i Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle dedicati alle specialità dei Gruppi spettacolo e Precision. L’edizione 2019 della rassegna tricolore rimarrà per sempre scolpita nella storia in quanto, per la prima volta, per ciò che concerne il sincronizzato è stato utilizzato ufficialmente il nuovo sistema di ...

Regno Unito - prevista un’ondata di caldo shock : ad Aprile temPerature di +26°C Per una Primavera da record [FOTO] : 1/7 ...

Basilicata - vince il centrodestra col 42%. La sinistra Perde la regione Per la prima volta in 20 anni : "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di «voti dimezzati in un anno» e di «crollo», ma la verità è che abbiamo battuto tutte le liste , anche ...

Apex Legends : oltre a Octane sarà introdotto un nuovo Personaggio prima della fine della Stagione 1 : La prossima Leggenda di Apex Legends arriverà prima della fine della Stagione 1, riporta Eurogamer.net.Anche se recentemente abbiamo appreso dell'arrivo di Octane, sembra che non sarà l'unica aggiunta al roster durante la Stagione Wild Frontier. Secondo PS Store (grazie ad Apex Legends Insider, tramite PCGN), ci sarà il lancio di un altro personaggio nel corso delle prossime 12 settimane."Nel corso della Stagione verranno lanciati due nuovi ...

Perché Wikipedia è di nuovo oscurata e non funzionante? Le ragioni e cosa fare prima del 26 marzo : Anche oggi 25 marzo Wikipedia è oscurata e di fatto non funziona, visto che nel momento in cui si tenta di consultare una qualsiasi voce dell'enciclopedia libera, una schermata nera riporta un avviso molto eloquente che invita tutti i lettori a prendere l'iniziativa per denunciare la nuova legge sul diritto d'autore. Quali sono le motivazioni esatte relative alla nuova protesta? Non è la prima volta che Wikipedia vien oscurata: l'ultima ...

Dal fossile alle rinnovabili /1 – Il governo ha già dato la prima delusione ai giovani Per il clima : Siamo ad uno storico distacco, ancora inavvertito eppure definitivo, dai combustibili fossili. Ci si può anche non accorgere e nutrirsi di notizie secondarie da cui fanno capolino felpe, divise, sorrisi improbabili, con sullo sfondo immigrati o striscioni xenofobi. Ma non è facile staccarsi dalle immagini delle ragazze e dei ragazzi che hanno invaso con la loro creatività critica le piazze del mondo civile e nemmeno da quelle più sofferte, ma ...

La Wierer nella storia : prima coppa Per l'Italia : Come in ogni piccola comunità c'è anche qualche mugugno per uno sport che porta allori una settimana l'anno quando l'economia poi deve girare gli altri 11 mesi e mezzo, ma qui nel 2020 arriveranno i ...

Biscotti Torciglioni. Biscotti veramente “da inzuppare” Per la prima colazione : Biscotti Torciglioni Ecco dei Biscotti veramente “da inzuppare” per la prima colazione. INGREDIENTI: 500 gr. di farina 150 gr. di zucchero 2 uova intere 120 gr. di latte 70 gr. di olio buccia grattugiata di un limone un pizzico di sale 1 bustina di lievito PREPARAZIONE Sbattere leggermente le uova con lo zucchero in una ciotola. Aggiungere poi la farina setacciata con il lievito ed il resto degli ...

L’ECA lavora Per cambiare il calcio : il 2024 sarà l’anno della svolta con Agnelli in prima fila [DETTAGLI] : L’ European Club Association (ECA) lavora per dare una svolta al calcio dal 2024: le coppe sostituiranno i campionati e viceversa. L’associazione con a capo Andrea Agnelli punta a creare una Superlega, formando una nuova competizione che andrebbe a prendere il posto dei campionati nel week-end. Alexander Ceferin, presidente della Uefa deve adeguarsi perché i club vogliono aumentare il loro fatturato in modo esponenziale e per ...

Basilicata - trionfa il Centrodestra Pd - prima sconfitta Per Zingaretti : Il Centrodestra guidato da Matteo Salvini ha vinto anche le elezioni regionali in Basilicata. Lo scrutinio, ancora in corso, conferma le estimation di Affaritaliani.it che già alle 23 di domenica sera davano Vito Bardi ampiamente in testa Segui su affaritaliani.it

Volley - SuPerLega : 26^ giornata - definiti i playoff. Modena quarta - incrocerà Milano. Perugia prima davanti a Trento : Si è conclusa la regular season della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La 26^ giornata, iniziata ieri col successo di Trento su Monza, si è completata nel pomeriggio e ha definito la griglia dei playoff scudetto che scatteranno il prossimo weekend con la gara-1 dei quarti di finale. Perugia aveva già matematicamente conquistato il primo posto, oggi i Block Devils hanno perso al tie-break contro Milano: i 17 ...

Spalti gremiti ad Asseminello Per l'assegnazione della prima Coppa Sardegna : atleti disabili suPerstar : ... grazie alla collaborazione di tutte le componenti del mondo del calcio. Promosso a pieno regime da qualche anno anche in Sardegna, sta raccogliendo sempre più adesioni e risultati positivi. Tra i ...