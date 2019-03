Il Real Madrid punta Mbappè | affare da 280 milioni

France Football : «Real Madrid - operazione Mbappé : cifra record per il francese» : Zidane , tornato da poco sulla panchina del Real, ha scelto Mbappè per la ricostruzione e sembra intenzionato a puntare tutto sul fenomeno della Francia, già campione del Mondo nonostante la giovane ...

Real Madrid-Kante - il francese : "Anche se mi chiamasse Zidane…" : Real MADRID KANTE – Da qualche mese non è più un mistero, Kante, centrocampista del Chelsea e della Nazionale francese, è un obiettivo del Real Madrid. Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, da quando è ritornato sulla panchina del club spagnolo ha fatto diversi nomi a Florentino Perez per la prossima stagione, e uno di questi

Mercato Juventus - dalla Spagna : tra Pogba ed il Real Madrid ci sono i bianconeri : Mercato Juventus – La stagione della Juventus può essere considerata importante, scudetto praticamente ipotecato e pass staccato per i quarti di finale, attesa per il doppio confronto contro l'Ajax. Nel frattempo la dirigenza bianconera pensa anche al Mercato per la prossima stagione, importanti novità arrivano direttamente dalla Spagna. "La Juventus è un ostacolo fra il Real Madrid e Pogba", scrive il quotidiano

VIDEO Olghi Balliu - il nuovo talento italiano corteggiato dal Real Madrid : Si chiama Olghi Balliu, ha 13 anni, gioca come ala sinistra nella formazione Esordienti del Cittadella e ha già superato un record di Leo Messi. No, non siamo impazziti. Il giovanissimo talento di origine albanese, infatti, come mostra un VIDEO che ormai è diventato virale, è stato in grado di Realizzare ben 192 palleggi con una pallina da tennis, migliorando i 180 del fuoriclasse argentino. Una prestazione che ha fatto drizzare numerose ...

AS : «La Juventus è un ostacolo fra il Real Madrid e Pogba» : Nel futuro del campione del mondo, secondo il quotidiano AS , ci sarebbero due opzioni: il Real Madrid o la Juventus .

Olghe Balliu - 198 palleggi a 13 anni : dal Cittadella al provino col Real Madrid : Con la pallina da tennis ha già fatto meglio del suo idolo Lionel Messi: 198 palleggi , diciotto in più del fenomeno del Barcellona, che si era fermato a 180. Olghe Balliu , però, ha solo 13 anni: ...

Cristiano Ronaldo ‘beffato’ - il tifoso gli fa autografare la maglia del Real Madrid [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ed il siparietto con il tifoso: il video di CR7 che autografa una maglia del Real Madrid durante il ritiro con il Portogallo Un video di Cristiano Ronaldo, attualmente in ritiro con la Nazionale portoghese, è diventato virale in poche ore. Nel filmato si vede infatti CR7 autografare una maglia del Real Madrid e sorridere al tifoso che gliela sottopone. L’attaccante, dopo aver gentilmente firmato la t-shirt, ...

Mercato Juventus - il Real Madrid fa sul serio ed i bianconeri tremano : Mercato Juventus – Il Real Madrid di Florentino Perez preoccupa e non poco la dirigenza bianconera. La squadra iberica ha intenzione di ricostruire una rosa che sembra arrivata a fine ciclo e per farlo sembra voler mettere in difficoltà anche la Juventus ed i suoi piani. Mercato Juventus, de Ligt tra gli obiettivi ma c'è

Olghe - che palleggia meglio di Messi - da Padova a Madrid : «Vi racconto il provino al Real» : Al tempo dei calciatori-azienda, i grandi club hanno occhi nei campetti di tutto il mondo. L'obiettivo è il campione fai da te, perché se il Ronaldo te lo fabbrichi in casa, non lo devi pagare ...

Real Madrid - Casemiro e la mancanza di Cristiano Ronaldo : Sarebbe la stessa cosa per ogni altra squadra, lui è il miglior giocatore del mondo. È stato un piacere giocare con lui, ma non è più un giocatore del Real Madrid. Dopo aver affrontato l'argomento ...

De Ligt-Juventus - il Real Madrid si inserisce nell'affare : i dettagli : DE LIGT JUVENTUS – Una stagione incredibile, con il suo Ajax pronto a sfidare la Juventus nei quarti di finale di Champions League e cercare di ripetere l'impresa fatta nel precedente turno contro i campioni in carica del Real Madrid. Matthijs de Ligt è il simbolo dell'Ajax di Erik ten Hag, con il futuro che però tiene con il fiato sospeso tutti i

Calciomercato - Hazard-Real Madrid : il Chelsea chiede 115 milioni : Il Chelsea potrebbe privarsi di Eden Hazard. I tabloid iberici e inglesi sono sicuri che il fantasista belga si trasferirà in estate al Real Madrid.Secondo la stampa iberica (Ok Diario) e britannica (Sun), il Real Madrid avrebbe già raggiunto un accordo con Eden Hazard, ma non con il Chelsea.Il fantasista belga è sul piede di partenza da diverso tempo e la sua volontà di cambiare aria era emersa già nel finale della scorsa stagione. La ...