Dagli Stati Uniti arrivano segnali di recessione

Via della Seta - Giorgetti : “Memorandum si farà - ma con paletti. Ridicolo parlare di distacco Dagli Stati Uniti” : Dalle continue frecciate alla Cina, alla posizione filoatlantica dell’Italia rilanciata: “Ridicolo parlare di distacco dagli Stati Uniti“, rivendica il leghista Giancarlo Giorgetti, nella cornice del Palazzo del Vicariato, nel cuore dei palazzi romani. Di fatto, un messaggio diretto verso gli alleati di governo del M5s che spingono per siglare l’intesa commerciale con Pechino sulla nuova Via della Seta. “Vorrei ...

Il mondo non smette di armarsi. Dagli Stati Uniti all'Iraq - : La fotografia scattata dall'istituto di ricerca indipendente SIPRI © Xulong Liu - Unsplash Negli ultimi cinque anni il mondo non ha smesso di armarsi. Lo dimostra il volume dei trasferimenti di armi ...

L'Italia nella Via della Seta cinese Arriva il no Dagli Stati Uniti : La Cintura, nel progetto della Cina seconda potenza economica del mondo, è un tracciato di strade, ferrovie per il trasporto delle merci, gasdotti e oleodotti, linee di telecomunicazioni che dall'...

Giancarlo Giorgetti massacra il M5s e il reddito di cittadinanza : indiscreto Dagli Stati Uniti : Mancano meno di 24 ore alla partenza del reddito di cittadinanza è tuttora c'è ben poco di sicuro. Fra le poche certezze c'è l' accordo fra i Caf e l'Inps. Da domani, 6 marzo, le persone in possesso dei requisiti per richiedere il sussidio, possono recarsi ai Centri di assistenza fiscale per istruir

Tria : rischio assunto Dagli Stati - politica bilancio Ue nasce monca : impensabile che il rischio della politica fiscale venga assunta solo a livello nazionale, poiché in questo modo, cioè senza una rete di sicurezza comune, qualsiasi politica di bilancio nella Zona

Tifosi da tutto il mondo per assistere ad Atlético-Juventus : un terzo proviene Dagli Stati Uniti : Le gare di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League si sono appena concluse, e in attesa dei match di ritorno, StubHub – il più grande marketplace online di compravendita biglietti per eventi sportivi e musicali – fa il punto della situazione, stilando la classifica delle partite più vendute di questa fase, sia in Italia e sia all’estero. JUVENTUS – ATLÉTICO, LA SFIDA PIÙ ATTESA Tra gli incontri della UEFA ...

Karaoke - Dagli Stati Uniti in arrivo un software che intona la voce a chi canta : Stonature al Karaoke addio. Sembra infatti che dagli Stati Uniti arriverà presto un sistema d'intelligenza artificiale che intonerà automaticamente la voce di chi canta una canzone qualsiasi. Quindi chi non sa cantare potrà stare tranquillo e non vergognarsi più davanti ad amici e parenti durante una festa o durante una semplice serata in compagnia. Il software che ti fa diventare intonato I ricercatori fanno sapere che sarà una modifica molto ...

Brasile - Dagli anni ’70 i documenti inediti degli operai Fiat spiati - arrestati e licenziati – Il 25 febbraio sul Fatto del lunedì : Negli anni ’70 la Fiat sbarca in Brasile. Le autorità locali dicevano all’azienda che lo Stato garantiva una forza lavoro “poco istruita, depoliticizzata e giovane”. Così l’azienda creò un ufficio “Sicurezza”, comandato da un ex colonnello, che aveva il compito di spiare i lavoratori, anche grazie alla polizia del regime infiltrata in fabbrica. Molti operai sindacalizzati vennero arrestati con una scusa e poi licenziati. ...

Chi in Europa vuole divorziare Dagli Stati Uniti? : L'Ue non vuole includere l'agricoltura, uno dei settori più protetti dell'economia europea, mentre il presidente Trump ha ribadito in modo chiaro che nessun accordo verrà presentato al Congresso che ...

Snowboard - Mondiali 2019 : il meDagliere. Trionfo degli Stati Uniti - l’Italia chiude con quattro meDaglie : Si sono conclusi a Park City (USA) i Mondiali 2019 di Snowboard. l’Italia chiude questa rassegna iridata con quattro medaglie: l’argento di Omar Visintin e Michela Moioli nella gara a squadre mista e di Roland Fischnaller nel PSL e i bronzi di Moioli ed Emanuel Perathoner. Di seguito il medagliere finale dei Mondiali 2019 di Snowboard. medaglieRE Mondiali 2019 ...

Le Forze Democratiche Siriane - sostenute Dagli Stati Uniti - inizieranno oggi un attacco contro l’ultima enclave controllata dall’ISIS in Siria : Le Forze Democratiche Siriane, sostenute dagli Stati Uniti, hanno annunciato che inizieranno sabato sera un attacco contro l’ultima enclave controllata dall’ISIS in Siria. L’attacco inizierà oggi, hanno detto le Forze Democratiche Siriane, dopo che per giorni era stato permesso a

Un canale Tv per portare investimenti Dagli Stati Uniti in Italia : Da oggi, insomma, per conoscere il quadro esatto dell'economia Italiana ed europea, tutti gli interlocutori internazionali hanno a disposizione una preziosa prospettiva in più.

Huawei - accuse di frode finanziaria Dagli Stati Uniti : Gli Stati Uniti accusano Huawei e il suo chief financial officer Meng Wanzhou di frode finanziaria. Lo annuncia il Dipartimento di Giustizia, che punta all'estradizione di Meng Wanzhou negli Stati Uniti...