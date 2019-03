Chi vince veste

Elezioni regionali Basilicata - vince il centrodestra : Chi è il neo-presidente di Regione Vito Bardi : Le Elezioni regionali in Basilicata hanno portato all'elezione di Vito Bardi, candidato del centrodestra, a presidente di Regione. Bardi è un ex generale della Guardia di finanza di 68 anni e il suo nome è stato indicato da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Ecco i risultati delle coalizioni e delle liste e il profilo del neo-presidente.Continua a leggere

OcChiuto : centodestra vince sempre - un po’ come la Juventus : Roma – “E adesso anche la Basilicata! Il centrodestra e’ un po’ come la Juve. vince sempre. E Forza Italia, nonostante certi gufi, e’ sempre piu’ indispensabile. Siamo quel faro dell’affidabilita’ che illumina la navigazione di una coalizione sempre piu’ vincente e convincente”. Cosi’ su Twitter Roberto Occhiuto, vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia. L'articolo ...

DALLA FRANCIA/ Saranno i gilet gialli a decidere Chi vince tra Macron e Le Pen : A quattro mesi dalle prime manifestazioni in piazza i gilet gialli assumono un peso politico che potrà influenzare le prossime elezioni europee

Volley : A2 MasChile - Girone Blu - Piacenza vince il big match con Bergamo : ROMA- La penultima giornata della Regular Season del Girone Blu della Serie A2 Maschile ha mandato in scena il big match fra le prime due della classifica Gas Sales Piacenza e Olimpia Bergamo. La ...

Scherma - Coppa del Mondo Buenos Aires 2019 : il Giappone vince la gara a squadre - gli azzurri Chiudono al quinto posto : L'Italia resta giù dal podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il quartetto formato da Gabriele Cimini, che ieri a

Scherma - Coppa del Mondo Buenos Aires 2019 : il Giappone vince la gara a squadre - gli azzurri Chiudono al quinto posto : L’Italia resta giù dal podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il quartetto formato da Gabriele Cimini, che ieri aveva ottenuto un ottimo secondo posto nell’individuale, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Federico Vismara, è stato eliminato ai quarti di finale dal Giappone, che si è imposto con il punteggio di 36-33. Il cammino degli azzurri si era aperto con la vittoria 45-32 con la Gran Bretagna ed era ...

Pallamano - Serie A masChile 2019 : vince ancora Bolzano - il big derby di Puglia va al Conversano : Giornata numero 22 per la Serie A di Pallamano maschile, che vede sempre al comando il Bolzano, capace di sconfiggere a fatica 27-25 la Metelli Cologne tra le mura amiche del Pala Gesteiner, con il Pressano che ritrova in panchina Branko Dumnic, e con lui anche la vittoria, arrivata contro la Mfoods Carburex Gaeta per 23-18. Nel big match di giornata, ovvero il derby pugliese tra Conversano e Junior Fasano trionfano i padroni di casa per 28-21, ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : l’Italia Chiude con un argento nella carabina femminile a squadre - vince la Russia : Dopo la medaglia d’oro della pistola maschile è arrivato un altro buon risultato per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei di Tiro a segno 10 metri in corso ad Osijek (Croazia), grazie all’argento conquistato nel team event di carabina femminile, a seguito della sconfitta nella finalissima contro la Russia. Dopo aver infatti superato l’Austria in semifinale con il miglior punteggio complessivo, Petra ...

Wierer "PoChi e vincenti - è biathlon : Così una felicissima Dorothea Wierer dopo la conquista della Coppa del mondo, la prima assoluta per l'Italia tra uomini e donne. "In questa stagione sono stata molto continua, e questa è stata la mia ...

Regionali Basilicata - Paolo BecChi : 'Vince di sicuro solo Matteo Salvini. E ora alle Europee...' : La politica si fa anche così, ma la vittoria in questo modo non è più scontata. Il generale è una persona poco conosciuta tornata solo da pensionato sul territorio, e non ha certo quell' appeal che ...

Regionali Basilicata - Paolo BecChi : "Vince di sicuro solo Matteo Salvini. E ora alle Europee..." : Di solito si dice «non c' è due senza tre». Ma dopo aver messo in cascina gli ottimi risultati elettorali di Abruzzo e Sardegna, il centrodestra potrebbe incontrare qualche difficoltà per la vittoria in Basilicata, da sempre feudo del centrosinistra. Vediamo perché. Il Pd lucano è sempre stato gesti

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : la Russia vince il team event della carabina masChile - Italia settima : Seconda finale di giornata agli Europei 10 metri di Tiro a segno di Osijek (Croazia), che ha premiato la Russia, capace di vincere il team event della carabina maschile, surclassando nell’ultimo atto la Serbia, grazie ad eccezionale score di 17. Un vero e proprio dream team quello capeggiato da Vladimir Maslennikov (oro individuale), e rafforzato da Panchenko e Dryagin, con il terzetto serbo composto da Kovacevic, Stefanovic e Sebic che si ...

Pallamano : l'Under 17 masChile dell'ABC Bordighera vince in casa della capoclassifica a S. Martin du Var nel campionato dipartimentale ... : Ieri pomeriggio, sabato 23 marzo, l'Under 17 maschile dell'ABC Bordighera dopo una partita quasi perfetta ed avvincente coglie un meritato successo in casa della capoclassifica del campionato ...

Chi è Vincenzo Di Primo ad Amici 2019 : età - altezza e vita privata : Chi è Vincenzo Di Primo ad Amici 2019: età, altezza e vita privata Vincenzo Di Primo, ecco chi è Grazie al suo incredibile talento, Vincenzo Di Primo ha conquistato la maglia verde di Amici, simbolo dell’accesso al serale del talent show. Un grande traguardo che rappresenta solo l’inizio di un percorso che sicuramente regalerà grandi emozioni ai telespettatori. Si prospettano quindi delle sfide davvero interessanti quelle che ci ...