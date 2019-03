PSG-Allan | c’è l’intesa Addio al Napoli in estate

PSG - Allan per giugno : 100 milioni per De Laurentiis : PSG Allan – Allan, che ha impressionato in questa prima parte di stagione è finito nel mirino delle big d’Europa. Tra le big, una in particolare ha deciso di puntare tutto sul centrocampista della Nazionale brasiliana: il Psg. Un giocatore così vale almeno 70 milioni. Infatti, il Paris Saint-Germain è pronto a metterne sul tavolo 80, a conferma […] L'articolo Psg, Allan per giugno: 100 milioni per De Laurentiis proviene da ...

Napoli - il PSG non ha abbandonato Allan. A giugno nuovo assalto? : Carlo Ancelotti deve far fronte a diversi problemi con il suo Napoli. A partire da alcune voci che riguardano da vicino alcuni calciatori.Neanche il tempo di mettere in archivio la sessione di calciomercato invernale che il Napoli deve continuar a far fronte a due situazioni delicate. La prima riguarda Marek Hamsik, molto tentato dalla ricca proposta del Guangzhou R&F (ha fino al 28 febbraio per decidere). La seconda, invece, è quella più ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis hanno detto no a 160 milioni del PSG per Koulibaly-Allan : Allan e Koulibaly restano al Napoli . Sicuro al 100%. Questa è la buona notizia, che di solito si dà come seconda ma stavolta è giusto dare come prima. Però è anche corretto specificare che alla fine ...

PSG - Allan per giugno : 100 milioni per De Laurentiis. Ma ora non si muove : PSG Allan – Allan, che ha impressionato in questa prima parte di stagione è finito nel mirino delle big d’Europa. Tra le big, una in particolare ha deciso di puntare tutto sul centrocampista della Nazionale brasiliana: il Psg. Un giocatore così vale almeno 70 milioni. Infatti, il Paris Saint-Germain è pronto a metterne sul tavolo 80, a conferma […] L'articolo Psg, Allan per giugno: 100 milioni per De Laurentiis. Ma ora non si ...

Napoli : Allan al PSG in estate - Milan su Diawara : Ancelotti annuncia: 'Allan resta al Napoli'. Ma la trattativa col PSG è solo rinviata al prossimo mercato estivo. Sempre secondo il Corriere dello Sport , il club del presidente De Laurentiis è pronto a sostituire il brasiliano con Fornals del Villarreal e col giovane Almendra del Boca Juniors. In uscita Rog è destinato al Siviglia, mentre ...

Calciomercato Napoli - Allan escluso dal PSG in vista del PSG? : Calciomercato Napoli – Se ormai Allan in casa azzurra non è diventato un caso, poco ci manca. Da ben più di una settimana si continua a speculare sul presunto interesse da parte del Psg per il forte centrocampista alla corte del tecnico, Carlo Ancelotti. E chi è un minimo avvezzo con le vicende di Calciomercato […] L'articolo Calciomercato Napoli, Allan escluso dal Psg in vista del Psg? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Calciomercato Napoli : Allan e il PSG - tutti i dettagli dell’operazione : Calciomercato Napoli: Allan e il PSG, tutti i dettagli dell’operazione Nonostante se ne parli da parecchio tempo, la vicenda risulta poco chiara. Il rapporto tra Allan e il PSG, sembra essersi intensificato negli ultimi giorni, con la volontà iniziale del giocatore sempre più prorompente. Benché sia la società che il giocatore fossero d’accordo per la partenza, la volontà economica risulta essere un ostacolo duro da ...

Allan al PSG?/ Calciomercato - Ancelotti : 'Resta a Napoli - ma voleva andare in Francia' : La telenovela Allan al Psg sembra essersi risolta in favore del Napoli e il brasiliano non dovrebbe muoversi nel Calciomercato di gennaio.

PSG - niente Allan : preso Leandro Paredes - i dettagli : Leandro Paredes sarà il nuovo faro del centrocampo del PSG, il club parigini ha definitivamente abbandonato la pista che portava ad Allan Allan resterà al Napoli. Lo si apprende da fonti di mercato molto vicine alla trattativa con il PSG. Il centrocampista brasiliano secondo le stesse fonti sarebbe sempre stato incedibile e comunque l’offerta del Psg è stata ritenuta dal club partenopeo insufficiente. Per questo il club francese ha ...

Napoli - Allan non si allena! Il PSG spinge ma la trattativa non decolla : Ore calde sull’asse Parigi-Napoli. Sul piatto il futuro di AllanCome detto pochi giorni fa, il PSG è interessato ad Allan. Portare a termine una trattativa, tuttavia, è complicato viste anche le tempistiche che ci vorrebbero per mettere tutti d’accordo. Il Napoli chiede, infatti, 120 milioni di euro mentre il PSG sarebbe pronto a versare nelle casse della società azzurra 80 milioni di euro più bonus. Non pochi per un ...

Allan resta a Napoli - il PSG ha offerto troppo poco : Il Napoli non vende i suoi giocatori È finito il tormentone di questa sessione di calciomercato. Allan resta a Napoli. Il Psg non ha fatto un’offerta adeguata alle richieste del Napoli. Il club ha alzato la soglia a 120 milioni di euro. Il calciatore brasiliano non ha clausola rescissoria, quindi è il Napoli che stabilisce il prezzo. E il Psg non ha raggiunto la soglia stabilita dal club di Aurelio De Laurentiis. Il principio base del club ...

Napoli - niente Milan per Allan : la trattativa col PSG resta viva : Ore caldissime in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Allan . Nonostante le dichiarazioni ufficiali delle parti in causa, infatti, Napoli e Psg stanno cercando un modo di concludere un affare ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : Allan al PSG - ma c'è un particolare che può far saltare tutto! : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Allan sempre più vicino al Psg anche se incombe il fairplay finanziario. L'alternativa è Thiago Mendes del Lille.