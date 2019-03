Olivicoltura e Xylella | 300 milioni aggiuntivi e un incontro con i sindaci a Roma

infocollepasso

(Di domenica 24 marzo 2019) ... a Lecce, per l'inaugurazione dell'accordo fra Cnr ed Eni circa quattro laboratori avanzati di ricerca nel Mezzogiorno d'Italia, organizzazioni e olivicoltori, ma anche esponenti della vita politica ...

MauroMandrioli : RT @OggiScienza: Altro #Xylella, il batterio che ha messo in ginocchio l'olivicoltura salentina è arrivato a Monopoli. Ne abbiamo parlato c… - Anseranser3 : RT @OggiScienza: Altro #Xylella, il batterio che ha messo in ginocchio l'olivicoltura salentina è arrivato a Monopoli. Ne abbiamo parlato c… - OggiScienza : Altro #Xylella, il batterio che ha messo in ginocchio l'olivicoltura salentina è arrivato a Monopoli. Ne abbiamo pa… -