Lutto per Lorella Boccia | è morto il papà | il post straziante

Isola dei Famosi - grave Lutto per Marco Maddaloni : “Ho avuto la notizia ma resto qui - lei avrebbe voluto così” : Nella notte tra il 20 e il 21 marzo un grave lutto ha colpito Marco Maddaloni, concorrente ancora in gara a L’Isola dei Famosi. La produzione del reality di Canale 5 ha infatti comunicato al judoka campano la scomparsa della nonna materna. L’atleta, una volta appresa la notizia, ha spiegato in un confessionale i motivi per cui ha deciso di restare in Honduras e proseguire il suo percorso: “Ho ricevuto la notizia che è venuta a ...

Isola dei famosi 2019 - grave Lutto per Marco Maddaloni : la decisione del judoka : Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, all’età di 97 anni, si è spenta la nonna di Marco Maddaloni, il judoka che attualmente si trova in Honduras come naufrago de L’Isola dei famosi. La notizia è arrivata da Clemente Russo, cognato di Marco che sui social ha scritto: “Mi stringo al dolore di O’ Maé, ovvero il grande maestro di vita, di sport e di Judo Gianni Maddaloni, mio suocero, per aver perso una delle persone più care ...

