L'accordo sull'export della carne di maiale raggiunto con la Cina : Tra i protocolli siglati oggi a Villa Madama tra Italia e Cina compare L'accordo, atteso da tempo, che consentirà l'accesso al mercato cinese di carne suina congelata dall'Italia. Il protocollo, siglato dal ministro della Salute Giulia Grillo e l'Amministrazione generale delle dogane cinese, prevede che il nostro ministero fornirà a Pechino le leggi e i regolamenti che disciplinano gli stabilimenti di macellazione, sezionamento, lavorazione e ...

Alitalia - trovato accordo sulla cassa integrazione per 830 lavoratori. Confermato lo sciopero di lunedì : E’ stato sottoscritto al ministero del Lavoro l’accordo per la proroga dal 24 marzo al 23 settembre 2019 della cassa integrazione straordinaria per Alitalia. Dopo una lunga trattativa nel corso della giornata, secondo fonti sindacali si è arrivati a un’intesa che prevede la riduzione del numero di lavoratori interessati dalla procedura a 830 unità rispetto alle 1.110 inizialmente richieste dalla compagnia. Del numero totale, 700 sono ...

Xi Jinping a Roma - la diretta : Colloquio con Mattarella : «Più cooperazione». accordo sulle partite di calcio : È il giorno del vertice Italia-Cina. Il presidente cinese Xi Jinping è a Roma con la moglie e la Capitale è blindata per la sua visita (la mappa delle strade chiuse). Con il...

Toninelli - Italia-Cina accordo trasparente sulla via della seta : Il memorandum tra Italia e Cina sulla Via della seta "e' una grande opportunità, fatta con intelligenza. Toninelli: grande vantaggio per l'Italia.

'Gazebo della movida salvi - ma siano rimovibili' - a Bari accordo sulle nuove regole per i locali : Gazebo e tavolini rimovibili, ma senza più necessità di dovere smantellare quotidianamente le intere strutture. E un unico iter autorizzativo per semplificare le procedure. Il Comune e la ...

Razer e Tencent - un accordo per accrescere l'esperienza di gioco sullo smartphone : Razer ha lanciato il primo gaming smartphone al mondo nel 2017, dando vita a una nuova tipologia di device, che ha presto ispirato altre aziende. Oggi, dopo aver indicato la via in modo innovativo, ...

F1 – Vettel e Leclerc sullo stesso livello? Ralph Schumacher non ha dubbi : “fare da spalla a Seb fa parte dell’accordo stipulato da Charles” : Ralph Schumacher non ha dubbi sulla sfida interna in casa Ferrari tra Vettel e Leclerc: le parole del fratello minore dell’ex pilota tedesco di F1 La stagione 2019 di F1 è iniziata nel segno di Valtteri Bottas: il finlandese della Mercedes ha trionfato davanti al suo compagno di squadra, conquistando così il Gp d’Australia, con un bottino di 26 punti grazie al punto extra assegnato per aver stabilito il giro veloce. Gara ...

Famiglia - Parolin : «Congresso di Verona? Siamo d'accordo sulla sostanza» : Città del Vaticano ? Non è piaciuto al segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin l?epiteto utilizzato da Luigi Di Maio per definire i partecipanti del prossimo congresso...

Congresso famiglie Verona - cardinale Parolin : “Siamo d’accordo sulla sostanza” : “Siamo d’accordo sulla sostanza, qualche differenza ci sia nelle modalità“. In vista del Congresso mondiale delle famiglie in programma a Verona da 29 al 31 marzo, il segretario di Stato Pietro Parolin ha commentato così le finalità dell’evento, che quindi ha incassato l’appoggio della Chiesa di Roma dopo aver spaccato la maggioranza di governo. “Cattolici sfigati? Sono parole che noi non usiamo” ha aggiunto ...