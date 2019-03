Inter | il messaggio di Zhang Jindong | Champions da non farsi sfuggire

Inter-Icardi - arriva la pace : il messaggio dell’attaccante su Instagram [FOTO] : Fiducia ritrovata in casa Inter, il club nerazzurro è reduce dall’importante successo nel derby contro il Milan che ha permesso il controsorpasso in classifica ai rossoneri. Ma a tenere banco è sempre più la situazione legata all’attaccante Mauro Icardi, nel dettaglio il calciatore argentino si prepara per il rientro in gruppo, il calciatore lancia messaggi sui social. Icardi ha infatti postato sul proprio account Instagram tre ...

Inter - Icardi e il messaggio alla società : la foto su Instagram scatena il web : Inter Icardi – Non si placa ancora il caso Icardi. Domani sera, l’attaccante argentino, guarderà il derby dagli spalti. Dopo giorni di silenzio, Mauro Icardi torna a postare su Instagram. alla vigilia del derby che lui vivrà solo come semplice spettatore, l’attaccante argentino ha postato una foto della sua classica esultanza con la fascia da capitano che gli è stata […] L'articolo Inter, Icardi e il messaggio alla ...

Calciomercato Inter - caso Icardi : nuovo messaggio Wanda Nara : So che il mondo del calcio è un po' difficile per una donna. ma continuerò a dire che le cose che penso io, che ovviamente uno può condividere oppure no'. C'è spazio anche per le figlie e Icardi: '...

Bari - rubano auto con un cane all'Interno e la restituiscono con un messaggio sul cofano : "Scusa - lo abbiamo liberato" : Dopo l'appello social i ladri hanno restituito l'auto rubata ma del cane non c'è traccia. A Bitonto ricerche a tappeto con l'aiuto delle guardie zoofile: "Aiutateci, il proprietario è distrutto dal dolore"

MotoGp – Iannone enigmatico sui social - il messaggio sibillino dopo il Qatar : “mi Interessa solo ciò che ho oggi” : Iannone ed il suo messaggio sibillino nel cuore della notte, il pilota palesa i suoi pensieri più profondi: c’entra Belen o la MotoGp? dopo il primo Gran Premio di stagione in Qatar, è già tempo per Andrea Iannone di tirare le somme. La gara sul circuito di Losail non ha regalato al pilota un posto in classifica tra i più ambiti, eppure il messaggio lasciato dal motociclista di Vasto nella notte sui social non ha un ‘sapore ...

Zhang - messaggio a Icardi? 'L'Inter ha valori unici : disciplina - unione - rispetto' : Fin dall'inizio di questa affascinante avventura sono state chiare le nostre intenzioni, perché l'Inter deve essere uno dei club di maggiore successo nel mondo'. CRESCERE - 'Dobbiamo continuare a ...

Icardi - il messaggio alla Juventus che fa infuriare l’Inter : scappa il like galeotto a Cancelo [FOTO] : Nuova grana social per l’Inter in merito al caso Icardi: al bomber ‘scappa’ un like al post di Joao Cancelo che celebra la forza del gruppo Juventus dopo la vittoria sul Napoli Una vittoria sofferta quella della Juventus al San Paolo: bianconeri in vantaggio di due gol e sopra di un uomo; parità numerica arrivata dopo l’espulsione di Pjanic; quella nel punteggio solo sfiorata con il Napoli che accorci le distanze con Callejon e poi sfiora ...

Icardi dichiara amore all’Inter. Messaggio a Marotta e Spalletti? : Icardi scrive una lettera aperta ai tifosi. Parole d’amore per l’Inter, con un chiaro riferimento alle ultime scelte societarie. Non mancano messaggi duri, che sembrano diretti a Spalletti, Marotta e Perisic. Icardi Inter – Le parole di Mi9 ai tifosi “E’ nei momenti più difficili che si dimostra il vero amore. In quei momenti che […] More

Wanda Nara e il post muto su Icardi : messaggio distensivo per l'Inter? : Wanda Nara si trova in vacanza con i cinque figli a Dubai: la moglie e agente dell'ex capitano dell'Inter, infatti, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax forse per scaricare un po' di ...

Roma - il messaggio di papà Zaniolo dopo l’Intervista delle Iene : “un po’ stupida - ma non sfociamo in violenze” : Nicolò Zaniolo e la madre Francesca sono stati i protagonisti di un’intervista alle Iene che ha avuto qualche strascico polemico Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa sono stati al centro di una querelle che ha monopolizzato la settimana in casa Roma. I due sono stati intervistati dalle Iene, un faccia a faccia che ha causato un po’ di scompiglio prima del chiarimento tra le parti. Adesso è intervenuto a tal proposito anche ...

Wanda Nara - messaggio ai tifosi : sui social Icardi in lacrime in maglia Inter : MILANO - Un collage di foto con protagonista Mauro Icardi in lacrime con la maglia dell'Inter mentre applaude i tifosi nerazzurri. E' il messaggio postato nella notte sui social da Wanda Nara, moglie ...

Inter - Icardi messaggio misterioso : 'Sorprendili con le tue azioni' : Visualizza questo post su Instagram Confúndelos con tu silencio, Sorpréndelos con tus acciones. ?? #MI9 . . #lion @arturholykoi #tattoo #ink ? Un post condiviso da Mauro Icardi - MI9 , @mauroIcardi, ...

Inter - Mauro Icardi ha scelto : sta con Wanda Nara - il suo messaggio furibondo : Questo articolo è lunghissimo e quindi sarà un' impresa farvi arrivare fino in fondo. Per fortuna ci sono cose da dire, del resto qui si tratta il caso del momento, ovvero quello relativo a Icardi e a tutto il companatico. Dopo il rifiuto di partecipare alla trasferta viennese, ieri l' ex capitano d

Sconcerti a CM : 'Messaggio a Icardi e Wanda - l'Inter non è cosa vostra! Zaniolo giocatore universale. Su Sarri...' : E' normale che Icardi - uno dei primi 3-4 centravanti al mondo - cerchi anno dopo anno di migliorare il suo status economico, questo è accettabile. Non è accettabile che questo metta in ginocchio una ...