Frascati,esplosione in villetta:2 morti

Un incendio è scoppiato, a seguito di un', in unaa due piani a, alle porte di Roma. Lo scoppio avrebbe causato il crollo di strutture portanti. Due persone, padre e figlio 21enne, sono morte. La moglie e madre delle vittime è rimasta ferita ma non è grave.Il figlio minore non era in casa. Si scava per verificare se vi siano altre persone coinvolte nel crollo. Si ipotizza che l'sia stata causata da una fuga di gas.(Di domenica 24 marzo 2019)