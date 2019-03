Fico festeggia anno presidenza Camera e lo dedica alla famiglia Regeni | “Mai soli” Di

Fico festeggia anno presidenza Camera e lo dedica alla famiglia Regeni. Di Maio : “Auguri - anche grazie a lui via vitalizi” : Roberto Fico ha festeggiato un anno alla presidenza della Camera lanciando un sito ad hoc dedicato ai rapporti tra Montecitorio e i giovani (giovani.Camera.it). E soprattutto, ha deciso in modo simbolico di dedicare i 12 mesi alla guida di Montecitorio alla famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano assassinato in Egitto nel 2016 e per la cui morte l’Italia aspetta ancora giustizia dal Cairo. Solo a fine novembre scorso, il ...