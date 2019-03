Capelli castani | come scegliere la sfumatura giusta

dilei

(Di domenica 24 marzo 2019) Si fa presto a dire castano…questa nuance è sempre più diffusa fra chi vuole cambiare look, malaper i propriAndiamo con ordine: spesso quando si parla di castano si pensa ad un colore piatto e piuttosto spento. In realtà questa tonalità può essere declinata in moltissime sfumature diverse, per ravvivare la chioma e valorizzare la carnagione. Un colore unico è vietato, largo spazio invece a bagliori dorati, caramello o mogano, riflessi che illuminano imescolate alla propria nuance naturale.Quali sono le sfumature più trendy del momento? Senza dubbio il castano cioccolato e il moka, ma anche il liquirizia, sfoggiato da Belen Rodriguez, e il cacao, perfetto per chi vuole passare dal biondo ad un colore un po’ più scuro. Con l’arrivo della primavera e dell’estate è d’obbligo sperimentare il bronde, una ...

