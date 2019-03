Toninelli | ' Abbiamo testato gli effetti del diesel | è afrodisiaco'

Crozza nei panni di Toninelli abbandonato sul viadotto : “Abbiamo fatto degli studi sugli effetti del diesel - è afrodisiaco” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza nei panni del ministro Toninelli è bloccato sul cantiere di un viadotto sospeso nel nulla, bloccato da decenni con tutto il suo entusiasmo e approfitta per fare un discorso di ringraziamento per la mozione di sfiducia ottenuta al Senato: “Grazie giuria di qualità, grazie a chi ha votato da casa” E poi torna sul ...

Crollo ponte Morandi - Toninelli : abbiamo agito con una “rapidità mai vista” : “abbiamo messo in campo soluzioni celeri e concrete, avviando la ricostruzione del ponte senza l’intervento del concessionario che, come avevamo promesso, non sta toccando nemmeno un mattone, ma sta pagando i lavori e i risarcimenti alle famiglie e alle imprese“. Questo quanto risposto alla tragedia del Crollo del ponte Morandi di Genova, lo dice in Aula al Senato il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli rispondendo ...