scuolainforma

(Di sabato 23 marzo 2019) Bando per un concorso pubblico, per esami, in vista dell’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno di insegnantecomunale, categoria C, presso il Comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. La scadenza delle domande è stata fissata per il 21 aprile 2019. Per tutte le informazioni e per consultare il bando, collegarsi al sito www.unionevaldenza.it oppure chiamare il numero telefonico 0522/243776.Istruttori educativi a Trieste Il Comune di Trieste ha bandito una selezione pubblica, per titoli e prova, per la formazione delle graduatorie degli istruttori educativi (integrazione scolastica e ricreatori), categoria C, aspiranti ad incarichi di supplenza e ad altra assunzione a tempo determinato presso i ricreatori del Comune di Trieste, aperta con determinazione della dirigente del servizio risorse umane n. 505 del 7 marzo 2019. Il termine per la ...

scuolainforma : Scuola, offerte di lavoro: concorsi infanzia ed educatori asilo nido, ecco dove e le scadenze per la domanda - PirasPier : @cosimodemartini @ErasmoPartenope Le responsabilità della scuola sono indiscutibili. Si parla sempre con toni enfat… - OK_Sconto : Stazione meteo Trevi ME 3165 RC con display LCD, fra le offerte accessori scuola e ufficio. -