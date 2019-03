Osservazione della Terra | vegetazione senza segreti per Sentinel-2

Spazio : un anno fa iniziava l’avventura di IKUNS - satellite kenyano per l’Osservazione della Terra : A poco più di un anno dalla consegna alla JAXA del cubesat 1KUNS – First Kenyan University Nanosatellite – per il suo lancio verso la ISS e successivo rilascio in orbita dal modulo Kibo, avvenuto poi l’11 maggio, il piccolo satellite sviluppato dal Kenya nell’ambito del programma IKUNS di ASI, con il contributo di Sapienza Università di Roma, continua ad inviare interessanti immagini della superficie terrestre sottostante. IKUNS – ...

PRISMA - una rivoluzione per l’Osservazione della Terra : nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta : Si avvicina il lancio della missione dell’Agenzia Spaziale Italiana PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa). Il satellite per l’osservazione della Terra, verrà lanciato dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese la notte tra l’8 ed il 9 marzo prossimo, utilizzando il lanciatore VEGA dell’Agenzia Spaziale Europea di progettazione e costruzione italiana. Dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, ...

Spazio - Osservazione della Terra : il MiBAC assume la leadership europea per l’utilizzo di Copernicus : Il nuovo Programma spaziale europeo rappresenterà una vera e propria rivoluzione nella salvaguardia dei monumenti, favorendo attività di monitoraggio e analisi a fini di tutela, conservazione e sicurezza: lo spiega in una nota il Ministero per i Beni e le Attività culturali. Si precisa che il governo, su impulso del ministro Alberto Bonisoli, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha svolto un’azione decisiva ...