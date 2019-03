Con la sua auto fa inversione di marcia | ma viene tamponato Traffico in tilt in Via

iostoConsaviano 'La sua lotta è la stessa di tutti gli scrittori' : 'Un reuccio non viene al mondo con un parto naturale ma attraverso il consenso della maggioranza che non dice nulla. E se oggi l'Italia si trova a giudicare i suoi scrittori, significa che non ha né ...

Caserta : Cristian si schianta Contro un muro - poi muore carbonizzato nella sua auto : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante il decesso di una giovane persona, è avvenuta nelle scorse ore in provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Macerata Campania. Cristian Moronese, un ventitreenne originario di Santa Maria Capua Vetere, ha perso tragicamente la vita per via di un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, il giovane è morto tra le ...

E' evaso ieri sera - Con la sua autovettura : La scorsa sera, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato, in flagranza di reato, B.R., 48enne di Barcellona P.G., ritenuto responsabile del ...

GEMELLA DENTRO SUA GEMELLA/ Colombia - raro 'Fetus in fetu' : spesso Confuso per tumore : Dalla Colombia la storia di una GEMELLA parassita cresciuta nell'addome di una neonata, un raro caso di 'Fetus in fetu' spesso scambiato per un cancro.

Virginia Saba racConta la sua "storia molto romantica Con Luigi Di Maio" : "Sto vivendo una storia molto romantica con Luigi Di Maio. Certo, la viviamo giorno per giorno con entusiasmo, cercando di stare insieme il più possibile, impegni permettendo". Così inizia la lunga intervista a Virginia Saba, la fidanzata del vicepremier Luigi Di Maio, pubblicata nel nuovo numero del settimanale Dipiù diretto da Osvaldo Orlandini. Trentasette anni, cagliaritana, dopo il suo debutto in società sottobraccio al suo amore ...

Serie C Potenza - separazione Consensuale Con Luigi Garzya : Potenza - Si separano, in maniera consensuale, le strade tra Luigi Garzya e il Potenza . La squadra è stata affidata all'allenatore in seconda Manuel Scalese . Questa la nota del club rossoblù: "Il ...

Anna Tatangelo racConta la sua nuova vita a 30 anni : La cantante Anna Tatangelo ha rilasciato un’intervista al settimanale “Grazia” a pochi giorni dall’inizio del tour che la vedrà impegnata in tutta Italia con il suo nuovo album “La fortuna sia con me”. La Tatangelo ricorda il suo ritorno sul palco dell’Ariston, dove con “Le nostre anime di notte” ha raccontato l’anno di separazione con Gigi D’Alessio: «Al primo ascolto è facile trovare il riferimento a noi, in realtà parla di due ...

Ius soli - Conte : “Non si strumentalizzi - dibattito non è riaperto”. E sulla nascita di una sua lista politica risponde così : Dopo la proposta di dare la cittadinanza italiana al ragazzino di 14 anni nato in Italia da genitori egiziani che ha contribuito a salvare i propri compagni di scuola dal sequestro, sul bus, di Ouesseynou Sy, anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto sul tema ius soli, precisando che “il dibattito non è riaperto, non strumentalizziamo un caso singolo”. E alla domanda sulla possibile formazione di una sua lista ...

Conte : De Vito avrà tutte prerogative per difendere sua posizione : Roma – Nei confronti di Marcello De Vito, espulso da M5S per il caso della presunta corruzione legata alla realizzazione dello stadio della Roma, “a distanza di qualche ora e’ stato adottato un provvedimento che nei confronti del singolo puo’ apparire molto penalizzante, ma nessuno sta dicendo all’interessato che non avra’ tutte le legittime prerogative accordate dall’ordinamento giuridico di potersi ...

Game of Thrones - Emilia Clarke rivela la sua battaglia Contro due aneurismi : Emilia Clarke è senza altro una delle attrici più conosciute e richieste del momento. Protagonista tra i più importanti delle serie TV Game of Thrones, ha parlato per la prima volta di un grave problema di salute che l'ha colpita in prima persona. L'attrice, infatti, ha raccontato di aver avuto due aneurismi ed altrettante operazioni al cervello, rischiando la vita. Una duplice battaglia vinta che la spinge adesso a scendere in campo per ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Costanzo : ‘Senza di lei sua moglie sarebbe diventata Maria De Filippi?’. ‘Più brava di me’ : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. Il direttore de Ilfattoquotidiano.it mostra all’inventore del Maurizio Costanzo Show una foto della moglie, Maria De Filippi, sposata il 28 agosto 1995. “Come fa a essere così brava a fare ascolti?”, chiede Gomez. “Perché Maria è un’altra che si immedesima molto nella ...

Quali sono le 25 famiglie più ricche al mondo. C'è anche l'italiana Ferrero Con la sua Nutella e la recente acquisizione di Nestlè : Il più recente rapporto Oxfam dice che otto uomini possiedono la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone nel mondo. Significa che il sistema economico che regola le nostre vite favorisce l'...

Video promo Grey’s Anatomy 15×19 - un episodio shock per Jo e sua madre Con avvertimento ai telespettatori : Grey's Anatomy 15x19 si preannuncia come un episodio shock per la sua protagonista. A memoria di telespettatore è la prima volta che un episodio del medical drama di Shonda Rhimes contiene un esplicito avvertimento ai telespettatori, invitandoli a valutare con discrezionalità se sia il caso di guardare o meno l'episodio, visto che tratta un tema molto delicato. Ogni fotogramma del promo di Grey's Anatomy 15x19 lascerebbe pensare che il ...