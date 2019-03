Caos Roma | a Ferrara lite Dzeko-El Shaarawy

Roma : Caos allenatori - era così necessario esonerare Di Francesco? : A Roma l’obiettivo Champions non è ancora svanito, ma restano pesanti dubbi sull’esonero di Di Francesco. L’arrivo di Ranieri è sembrato un tentativo di riavvicinamento con la tifoseria, che negli ultimi mesi ha contestato una gestione della società vista troppo “aziendale”.Dopo la vittoria di misura contro l’Empoli, è arrivata una sconfitta a Ferrara in una gara dove la Spal ha meritato la vittoria, con ...

Caos stadio Roma : indagato anche l’assessore allo sport - il grillino Frongia : L’Assessore allo sport del comune di Roma, Daniele Frongia, figura tra gli indagati in merito al caso di corruzione relativo allo stadio giallorosso L’Assessore allo sport del comune di Roma, Daniele Frongia, è indagato per corruzione nell’ambito di un filone dell’inchiesta sullo stadio della Roma per il quale lo scorso 13 giugno vennero arrestate nove persone tra cui l’imprenditore Luca Parnasi, proprietario ...

Caos stadio Roma - l’ordinanza del gip recita : “De Vito a disposizione di Parnasi” : Marcello De Vito è stato arrestato stamane a seguito di indagini in merito al nuovo stadio della Roma, accuse di corruzione per il pentastellato “Luca Parnasi, al fine di acquisire il favore di Marcello De Vito che guidava in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale i lavori dell’Assemblea Capitolina riguardanti il progetto per la realizzazione del Nuovo stadio della Roma, si è determinato, in adesione ad ...

La Roma nel Caos - Monchi si dimette : Contrario all’esonero di Di Francesco È caos alla Roma. Ieri la società giallorossa, all’indomani dell’eliminazione dalla Champions, ha esonerato Eusebio Di Francesco. Oggi il direttore sportivo spagnolo Monchi – che sempre ieri aveva un battibecco con i tifosi in aeroporto – lascia il club perché in disaccordo con la decisione di allontanare l’allenatore. L’annuncio ufficiale ci sarà oggi. Sarà una ...

Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel Caos : Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili ripercussioni sul traffico a Roma a causa dello sciopero dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb, Cobas e Faisa Cisal. L'agitazione sindacale durerà 24 ore sulle linee Atac e dalle ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di Roma Tpl. Attualmente le linee metro A, B, B1, la ferrovia Roma-Lido e la Roma-Viterbo nel tratto urbano sono attive con riduzioni di ...

Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel Caos : Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili ripercussioni sul traffico a Roma a causa dello sciopero dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb, Cobas e Faisa ...

Caos Roma : Monchi litiga con i tifosi - pronto Ranieri : Scene da psicodramma Romanista. Giocatori e dirigenti contestati da alcuni tifosi all'aeroporto di Porto, il ds Monchi che litiga con una ventina di contestatori, il sempre traballante Di Francesco, ...

Venerdì nero - sciopero l'8 marzo : a Roma sarà Caos : Sarà uno sciopero generale nazionale indetto da varie sigle sindacali a paralizzare Roma, e non solo, venerdì 8 marzo. Ama, Atac, Tpl e Cotral aderiscono alla protesta. Segui su affaritaliani.it

Raid al Roxy Bar a Roma - 7 anni a Casamonica : «Metodo mafioso». Caos in aula - il clan minaccia e insulta : Sette anni di carcere e tre anni di libertà vigilata per violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso. È la pena inflitta oggi ad Antonio Casamonica per aver avallato e...

Raid al Roxy Bar a Roma - 7 anni a Casamonica : 'Metodo mafioso'. Caos in aula - il clan minaccia e insulta : Sette anni di carcere e tre anni di libertà vigilata per violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso. È la pena inflitta oggi ad Antonio per aver avallato e spalleggiato l'aggressione al ...

Vento forte - Caos a Roma. Crollano alberi : feriti. Strade e traffico in tilt : Tre morti in provincia, una quindicina di feriti. E poi le altre due vittime ad Alvito, nella Valle del Comino, in provincia di Frosinone. È il bilancio per una giornata di Vento forte che ha spazzato ...

Maltempo - è Caos a Roma : chiuso il Colosseo - incendio vicino l’argine del Tevere - crollano alberi e cornicioni [LIVE] : Emergenza a Roma dove a causa del Maltempo si sono verificati danni e disagi. “A causa del Maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo“. Lo annuncia l’account ufficiale Twitter del Parco del Colosseo. Un incendio sta interessando inoltre nel pomeriggio un’estesa area di vegetazione e canneti a ridosso dell’argine del Tevere, all’altezza ...

Forte vento - disastro a Roma : enorme pino abbattuto al Gianicolo vicino il Fontanone - città nel Caos. Tre morti [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Metro B Roma - Caos a Policlinico/ Video - guasto scala mobile : passeggeri calpestati : Panico a Roma, Metro B Policlinico con scala mobile guasta: timore di crollo, passeggeri calpestati e contusi, ma nessun ferito. Il Video