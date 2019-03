Amichevole Brasile-Panama 1-1

Amichevole : il Brasile non sfonda il muro di Panama - 1-1 : All'Estadio do Dragao di Oporto il Brasile non va oltre l'1-1 nell' Amichevole contro Panama . Succede tutto nel primo tempo: Paquetà , con la numero 10, sblocca il risultato al 32' con un bel sinistro ...

Amichevole Brasile-Panama : deludente pareggio per la Seleção. In gol Paquetà : La preparazione del Brasile verso la Copa America comincia con un pareggio, 1-1, in Amichevole con Panama. In gol l’attaccante del Milan Paquetà.Finisce 1-1 l’Amichevole tra Brasile e Panama al Estádio do Dragão di Oporto.In rete Lucas Paquetà, schierato titolare con il peso della maglia numero 10 e per la prima volta in rete con i verdeoro.Il fantasista di proprietà del Milan, complice l’assenza di Neymar per infortunio, ha ...