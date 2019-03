Spazio | PRISMA in orbita | 14° successo consecutivo del lanciatore spaziale VEGA

Spazio - satellite italiano Prisma è in orbita attorno alla Terra : Milano, 22 mar., askanews, - Prisma è in orbita. Il decollo è avvenuto questa mattina alle 2.50. Il satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana realizzato da OHB Italia e Leonardo osserverà la Terra ...

Un Prisma nello Spazio per monitorare i fenomeni geologici della Terra : Il suo nome è Prisma, un po’ per la forma, e soprattutto perché è l’acronimo di PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa. Si tratta di un satellite tutto italiano per l’osservazione della Terra, così come quasi tutto italiano è il razzo Vega che dovrà portarlo nello spazio nella notte tra giovedì e venerdì, partendo dalla base europea di...

Spazio : “E’ prossimo il primo lancio del 2019 del Vega - porterà in orbita PRISMA” : “E’ prossimo il primo lancio del 2019 del Vega: il lanciatore leggero di Arianespace porterà in orbita il satellite di osservazione della Terra Prisma per conto di Asi il 21 marzo. E’ il nostro terzo volo quest’anno“: lo ha scritto su Twitter il CEO di Arianespace, Stéphane Israel, confermando quindi la data di lancio del satellite PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il lancio programmato dalla base ...

Spazio - tutto pronto per il lancio di «Prisma» - il satellite italiano chiavi in mano : ... dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, osserverà la Terra con una strumentazione elettro-ottica estremamente innovativa sfruttando il sensore iperspettrale operativo più potente al mondo.

Spazio : il lancio del satellite PRISMA in programma nella notte tra 21 e 22 Marzo : E’ ora fissato per le 02:50 del mattino (ora italiana) della notte tra il 21 e il 22 Marzo, il liftoff del satellite italiano, PRISMA. Acronimo di “PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa”, PRISMA è una missione prototipale dell’Agenzia spaziale italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Si tratta di un satellite innovativo dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di ...

Spazio : rinviato il lancio di PRISMA - il satellite iperspettrale dell’ASI : L’Agenzia Spaziale Italiana rende noto che “il lancio del satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio; tutte le attività europee di review sono molto rigorose e in alcuni casi richiedono tempi ...

Così il satellite italiano Prisma vedrà l'anima della Terra : record nello Spazio : 'E invece è ciò che serve alla Scienza per studiare la Terra e per difenderla - prosegue Suetta - Grazie ai dati raccolti da Prisma avremo fotografie del nostro pianeta ben al di là di ciò che è ...

Spazio - l'Italia lancia Prisma : osserverà la Terra come mai prima : Milano, 6 mar., askanews, - Il pianeta Terra non sembrerà più lo stesso dopo che lo avremo visto attraverso l'occhio di Prisma, la missione interamente italiana che, salvo ulteriori rinvii, dovrebbe ...

Spazio - il satellite Prisma dell'Asi si avvicina al lancio : Roma, 26 feb., askanews, - L'orologio del countdown è sempre più vicino al go per il decollo del satellite dimostrativo italiano Prisma. Il lancio è programmato quando in Italia saranno le 2.50 di ...

Spazio : meno di 3 settimane al lancio di PRISMA - osserverà la Terra utilizzando la banda iperspettrale : L’orologio del countdown è sempre più vicino al go per il decollo del satellite dimostrativo italiano PRISMA. Il lancio è programmato quando in Italia saranno le ore 02:50 di mattina del 15 marzo dalla base spaziale europea di Kourou nella Guiana Francese utilizzando il lanciatore VEGA. Il decollo, precedentemente previsto nella notte tra l’8 ed il 9 marzo, è stato rinviato di una settimana a causa della riprogrammazione di tutte le attività di ...

Spazio - arriva ‘Prisma’ : il satellite italiano per il monitoraggio della Terra : Si avvicina il lancio del satellite Prisma, che con il suo ‘occhio’ ad alta tecnologia gettera’ uno sguardo globale sul pianeta e promette di innovare profondamente lo studio dell’ambiente. E’ una missione tutta italiana, dagli strumenti al centro di controllo a Terra, al satellite che la portera’ in orbita fra l’8 e il 9 marzo. Grazie alla sua super-vista, Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione ...