ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Matteo Renzi proverà a tornare a. Non è un retroscena o un rumor politico ma un’opinione autorevole. A credere nel ritorno dell’ex segretario del Pd come presidente del consiglio è infatti il suo braccio destro: Luca. “Renzi è un leader e lo sarà ancora. Penso che un giorno si giocherà le sue carte per tornare a“, dice l’ex sottosegretario in un’intervista a Repubblica in cui rivendica a difende gli anni trascorsi a. A cominciare dal Giglio magico che – sostiene– “era semplicemente un gruppo di persone che ha lavorato insieme e bene. Èun periodo bellissimo. Non c’è una sola organizzazione in cui un capo, un leader non si circonda di persone preparate e di fiducia. Di Maio avrà le ‘5Stelle magiche‘ e Zingaretti la ‘Lupa magica“, come è ...

repubblica : Luca Lotti: “Renzi si ricandiderà premier.. Rivendico tutto, anche il Giglio magico” - TutteLeNotizie : Pd, Lotti: “Renzi si ricandiderà a Palazzo Chigi. È stato un errore demonizzare Verdini che… - salidaparallela : RT @AndFranchini: “#Renzi si ricandiderà premier” e aggiunge “Un errore demonizzare il mostro Verdini, con lui abbiamo condiviso politiche… -