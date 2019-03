NON PERDERE LO SCONTO DEL 20% + SPEDIZIONE GRATUITA BY URBAN DECAY

Tav - Macron : "Problema italiano - NON ho tempo da perdere" : Si è tenuto questa mattina, poco prima del vertice UE, il bilaterale tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Presidente francese Emmanuel Macron con un focus particolare sulla Tav Torino-Lione e sui dubbi mossi dall'Italia sull'intera opera.Nessuno dei due leader, all'uscita dall'hotel Amigo di Bruxelles che ha ospitato l'incontro, ha rilasciato dichiarazioni o note, ma ieri sera Macron aveva lasciato intendere il tono di questo ...

Mogol in Sardegna - un evento da NON perdere : L'iniziativa è organizzata dal Comune di Mogoro in collaborazione con la Guilcer Spettacoli di Angelo Mele.

Tav - Macron : “NON ho tempo da perdere”. Conte minimizza : “Presidente francese NON è irritato” : Si è concluso il bilaterale Conte-Macron sulla Torino-Lione: "E' stato un incontro buono e proficuo - ha detto il premier - Abbiamo condiviso un metodo, affideremo ai nostri ministri competenti il compito di analizzare e condividere i risultati dell'analisi costi benefici e su quella base aprire una discussione. ’ una discussione aperta".Continua a leggere

"Io NON ho tempo da perdere". Lo schiaffo di Macron sulla Tav : Altissima tensione , ancora una volta, tra Italia e Francia. Al centro dello scontro c'è la Tav . Dopo il rinvio voluto dal governo e la partenza dei bandi che Conte preferisce chiamare 'avvisi', è ...

Tav - Conte 'Riequilibrare i costi - condiviso un metodo'. Macron 'NON ho tempo da perdere' : Cronaca Tav, il 6 aprile in piazza anche imprese e sindacati con "madamine" e associazioni Ma credo che ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio ...

Macron : “La Tav? Problema italiano - NON ho tempo da perdere” : Sulla Torino-Lione «la Francia ha sempre avuto la stessa posizione, adesso è un Problema italo-italien, io penso che i temi europei sono sufficientemente importanti, come la Cina che affronteremo domani, le questioni commerciali ed industriali, il nostro avvenire comune, ma credo che ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestic...

Tav - tensione Roma-Parigi. Conte 'Riequilibrare i costi'. Macron 'NON ho tempo da perdere' : Cronaca Tav, il 6 aprile in piazza anche imprese e sindacati con "madamine" e associazioni Ma credo che ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio ...

Tav - tensione Roma-Parigi. Conte : "Riequilibrare i costi". Macron : "NON ho tempo da perdere" : Il bilaterale a Bruxelles a margine del Consiglio europeo. L'attacco dell'Eliseo nella notte a poche ore dal primo faccia a faccia dopo lo scontro diplomatico sui gilet gialli. L'Italia ha ancora cinque mesi e mezzo per ritirare i bandi avviati sull'opera senza pagare penali

Macron : Tav problema italiano - NON ho tempo da perdere : Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto, rispondendo ai giornalisti al termine del vertice Ue stasera a Bruxelles, di non avere "tempo da perdere" per discutere "temi di divisione nazionale" all'interno del Consiglio europeo, con riferimento all'incontro bilaterale che avrà in mattinata, sempre a Bruxelles, con il premier italiano Giuseppe Conte, in cui si dovrebbe affrontare in particolare la questione della Tav Torino-Lione. Alla ...

Vela – America’s Cup : un appuntamento da NON PERDERE al Circolo Ravennate con Molineris e Plazzi : America’s Cup: Umberto Molineris e Jacopo Plazzi di Luna Rossa Challenge si raccontano al Circolo Velico Ravennate Quello che si svolgerà sabato pomeriggio a partire dalle 18.30 (si consiglia comunque di arrivare con un po’ di anticipo) al Circolo Velico Ravennate sarà un appuntamento da non perdere per gli appassionati di Vela: presso la sede del sodalizio bizantino interverranno infatti Umberto Molineris e Jacopo Plazzi, ...

Perché NON PERDERE Fleabag - la seconda stagione della dramedy di Phoebe Waller-Bridge in arrivo su Prime Video : Ditelo a tutti, sta per tornare Fleabag! La seconda stagione della dramedy più irriverente degli ultimi anni si è finalmente svelata su BBC3, e il genio creativo di Phoebe Waller-Bridge non avrebbe potuto manifestarsi in modo più glorioso. Non che ci si potesse davvero aspettare qualcosa di diverso, in fondo. Perché l'arguzia e un umorismo oscuro, sfacciato e irresistibilmente irriverente sono il marchio di fabbrica di un'artista che proprio ...

StraLugano : un evento ecosostenibile da NON perdere! : Gli Svizzeri sono noti nel mondo per la loro precisione e affidabilità ma sempre più si stanno impegnando per promuovere i valori dell’Ecologia, della Sostenibilità e del Benessere Fisico, in questo caso nell’ambito di una manifestazione sportiva che garantisce divertimento per tutti, la StraLugano. StraLugano: di cosa si tratta La StraLugano, giunta alla sua 15 edizione, è una due giorni dedicata a chi desidera correre e divertirsi, intorno al ...

Introduzione al OnePlus 7 : il video concept da NON perdere : Atteso per la primavera, il OnePlus 7 è spesso protagonista di tanti rumors di giornata. Ve ne avevamo parlato ieri in riferimento ad un'altra cover che dovrebbe appartenergli, e che conferma la presenza di una tripla fotocamera posteriore, cui dovrebbe aggiungersi una fotocamera frontale contenuta in un carrellino pop-up a scorrimento, il tutto per lasciare spazio ad un display full-view, con una soluzione di continuità che è stata a lungo ...

Il Collegio 2 in replica su Rai2 dal 19 marzo per lanciare The Voice e NON PERDERE il traino - parola di Carlo Freccero : Carlo Freccero lo ha promesso e così è stato. Il traino de Il Collegio è troppo importante per perderlo almeno per un programma alla ricerca di rilancio come The Voice Of Italy e così il direttore di Rai2 ha pensato bene di intrattenere il pubblico con la replica della seconda edizione. Proprio a partire da oggi, 19 marzo, in prima serata, la rete riproporrà le puntate dello scorso anno riportando il pubblico e gli allievi nel 1961, l'anno della ...