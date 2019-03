Inter | fari accesi su Douglas Costa | il bianconero con le valigie in mano

ANGI al Ministero degli Affari Esteri : Intervista a Roberto Macina - Coo & Cofounder Ufirst : ANGI e Affidaty al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: innovazione e internazionalizzazione a...

ANGI al Ministero degli Affari Esteri : Intervista a Niccolò Quattrini - Coo di Affidaty Spa : ANGI e Affidaty al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: innovazione e internazionalizzazione a...

ANGI al Ministero degli Affari Esteri : Intervista a Riccardo Setti - Marketing Manager di Affidaty Spa : ANGI e Affidaty al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: innovazione e internazionalizzazione a...

ANGI al Ministero degli Affari Esteri : Intervista al presidente Gabriele Ferrieri : ANGI e Affidaty al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: innovazione e internazionalizzazione a...

ANGI al Ministero degli Affari Esteri : Intervista a Andrea Zanotti - Cmo Kpi6 : ANGI e Affidaty al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: innovazione e internazionalizzazione a...

ANGI al Ministero degli Affari Esteri : Intervista a Alberto Lenza - Ceo Tnotice : ANGI e Affidaty al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: innovazione e internazionalizzazione a...

Piazza Affari : seduta euforica per Go Internet : Prepotente rialzo per Go Internet , che mostra una salita bruciante del 4,82% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Go Internet ...

Piazza Affari : mette il turbo Go Internet : Ottima performance per Go Internet , che scambia in rialzo del 3,01%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Go Internet rispetto all'...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Go Internet : Protagonista Go Internet , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,13%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Go Internet ...

Venezuela - Mosca : Lavrov ha messo in guardia Pompeo da Interferenze in affari Interni - : "La posizione russa non è costruita su alcune considerazioni opportunistiche a breve termine". Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, nei recenti colloqui telefonici con il Segretario di Stato ...

Savona è il nuovo presidente della Consob | Conte prende l'Interim agli Affari europei : Il ministro per gli Affari europei alla guida della Consob, l'organismo di controllo che regola la Borsa in Italia. Per Marcello Minenna, candidato del M5s, si profila invece la poltrona di segretario generale. Il Pd: "E' incompatibile"

Consob - ora è ufficiale : Savona presidenteConte prende l'Interim agli Affari europei : Il ministro per gli Affari europei alla guida della Consob, l'organismo di controllo che regola la Borsa in Italia. Per Marcello Minenna, candidato del M5s, si profila invece la poltrona di segretario generale. Il Pd: "E' incompatibile"

Dal Cdm ok a Savona alla Consob - a Conte Interim Affari europei : Dopo l'accordo raggiunto tra M5s e Lega, il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Paolo Savona, attuale ministro degli Affari europei, alla presidenza della Consob. Ad assumere ad interim ...

Consob - ora è ufficiale Savona presidenteConte prende l'Interim agli Affari europei : Il ministro per gli Affari europei alla guida della Consob, l'organismo di controllo che regola la Borsa in Italia. Per Marcello Minenna, candidato del M5s, si profila invece la poltrona di segretario generale. Il Pd: "E' incompatibile"