Incontro Italia-Pechino | si studia la possibilità di far giocare una gara ufficiale in

Figc - Incontro Italia-Cina : tra i temi anche i diritti tv : Italia e Cina del pallone si preparano a un incontro in occasione della visita istituzionale nel nostro Paese da parte del capo di Stato cinese, Xi Jinping. Domenica, infatti, è previsto un confronto tra la Figc e la Cina: un bilaterale storico, per esportare il nostro calcio in Asia. Lo scrive il “Fatto Quotidiano”, che […] L'articolo Figc, incontro Italia-Cina: tra i temi anche i diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Accadde oggi : nel 1940 l’Incontro tra Mussolini e Hitler per decidere l’entrata in guerra dell’Italia : Il 18 marzo 1940 il Presidente del Consiglio del Regno d’Italia, Benito Mussolini, e il cancelliere tedesco, Adolf Hitler, si incontrarono alla stazione ferroviaria del Brennero, per discutere dell’entrata in guerra dell’Italia. Il Duce decise così che anche gli italiani avrebbero preso parte al conflitto mondiale, iniziato già l’anno precedente, e che sarebbero stati al fianco della Germania, contro Francia e Gran Bretagna. All’entrata in ...

Progetto Mentoring : domani l' Incontro con l'Agenzia Spaziale Italiana : ... ma anche per ragionare consapevolmente su quali possano essere i collegamenti possibili tra il mondo dello Sport e l'attività professionale. NEWS Club Italia A2 Maschile

Conte al Ducale - poi l’Incontro a Certosa «Girerò l’Italia cantiere per cantiere» : Il presidente del Consiglio incontra il comitato “Ai confini della zona rossa”: «Gli indennizzi per i residenti vicino al cantiere ci sono»

Fondazione Italia Giappone - Incontro a Roma nel segno dell'amicizia e della cooperazione : ... ed economia tra Italia e Giappone con un evento a Venezia. Presso il Circolo degli Affari Esteri a Roma il socio sostenitore della Fondazione Italia Giappone nonché membro della Federazione Manager ...

Trasporto aereo Alitalia - Incontro interlocutorio. Fit : attesa dannosa per i lavoratori : Negoziazione che, comunque, ha esiti tutt'altro che certi, come confermato sia da Delta che da EasyJet, ma anche dal ministro dell'Economia Tria. Intanto il tempo passa: da una parte aumenta il ...

Faenza. Incontro Rotary con il direttore generale di Conserve Italia Pier Paolo Rosetti : ... alle 18, a Faventia Sales , nell'ambito dell'iniziativa Per-corsi Rotary, che prevede incontri aperti alla cittadinanza con i protagonisti dell'economia e della cultura della nostra città. Pier ...

Tumori - Modena : il 3 Marzo un Incontro sui percorsi terapeutici oggi esistenti in Italia : Il 3 Marzo al Forum Monzani BPER di Modena, una ventina gli ospiti d’onore illustreranno ai cittadini, medici e caregivers in ambito oncologico quali sono i percorsi terapeutici oggi esistenti in Italia che permettono al paziente di affiancare le cure convenzionali ai trattamenti non convenzionali. Sono ormai migliaia gli studi che testimoniano risultati positivi negli approcci integrati alla malattia tumorale e i vantaggi sono senza dubbio una ...

Lazio-Milan - un doppio Incontro che vale una stagione : la Coppa Italia grande obiettivo per le due squadre - le probabili formazioni : La stagione entra nel vivo, prendono il via le semifinali d’andata valide per la Coppa Italia, si inizia con il botto e con la partita tra Lazio e Milan. Si tratta di una grossa chance per le due squadre con l’occasione di alzare un trofeo, la vincente affronterà una tra Fiorentina e Atalanta comunque due mine vaganti del campionato, il risultato non sarà di certo scontato. Sta attraversando un momento migliore sicuramente il ...

Alitalia - Incontro Di Maio-sindacati : Stato anche oltre il 15% della newco : ROMA - Uno Stato ben piantato nella nuova Alitalia con una partecipazione simile a quella oggi in mano ai cugini francesi. Luigi Di Maio incontra i sindacati per fare il punto sulla trattativa in ...

Alitalia - giovedì atteso l’Incontro al Mise. “Delta-Easyjet in trattativa avanzata per entrare nella newco” : I numeri degli esperti parlano di una perdita di oltre 2 milioni al giorno in questo trimestre hanno innescato la corsa contro il tempo. E’ una situazione complicata quella che vive Alitalia, appesa al progetto su cui sta lavorando da mesi Fs, in cerca del giusto partner internazionale. E’ questo uno dei principali nodi che i sindacati vorrebbero sciogliere nell’incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per giovedì dal ministro ...

Lite Italia-Francia - Le Drian : “Abbiamo ritirato ambasciatore a Roma a causa dell’Incontro tra Di Maio e i gilet gialli” : A ufficializzarlo in Parlamento è il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian: l’incontro tra il vicepremier del M5s con i gilet gialli è il motivo ufficiale per il quale il governo francese ha richiamato l’ambasciatore a Roma. Il faccia a faccia, avvenuto il 5 febbraio alla periferia di Parigi, tra Luigi Di Maio con un esponente del movimento che inneggiava alla guerra civile è stata “una vera provocazione“, ha ribadito ...

Fed Cup Svizzera-Italia 3-0 : Giorgi ko con la Bencic nell'Incontro decisivo : Niente da fare. La Svizzera ha battuto l'Italia 3-0 e condanna le azzurre del tennis ai play out di Fed Cup. A Camila Giorgi non è riuscita la rimonta per rimontare il 2-0 già in favore delle ...

