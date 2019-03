Eurolega | minacce di morte a Clyburn da parte di un tifoso del Fenerbahce | “radiato dalle

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019), Willalle prese con una serie dididadi undeldopo la gara col suo Cska Willè stato lo sfortunato protagonista di una serie di eventi spiacevoli. Dopo aver deciso la gara tra Cska econ i suoi 16 punti, è stato minacciato dida unturco. Dura la condanna della società, così come dell’che quest’oggi ha diffuso una nota contro tale: “Condanniamo quello che è accaduto aed abbiamo già segnalato l’account ai vari social media. La persona rea del messaggio non potrà più entrare in nessuna arena durante una partita di EuroLeague o EuroCup “. Forse però servirà qualcosa in più per debellare tali comportamenti, questoandrebbe denunciato e perseguito penalmente.Euroleague Basketball statement regarding the social media messages published and directed ...

BasketUniverso : L'Eurolega ha emesso un comunicato riguardo le minacce di morte ricevute da Will Clyburn -