Arriva Lucifer 3 su Netflix da aprile | ed è binge watching assicurato in attesa della

(Di venerdì 22 marzo 2019)Buone notizie: dopo mesi di estenuante, finalmente3 su. I fan possono gioire e prepararsi a un, così da prepararsi all'imminente nuova stagione - che secondo diverse voci trapelate online dovrebbere proprio a maggio.3 susarà disponibile dal 1°: lo annuncia il profilo social italianopiattaforma, spiegando che non si tratta di uno scherzo, né di un Pesce d'. La serie con protagonista Tom Ellis e Lauren German è sicuramente una delle più attese quest'anno, dopo l'assurda cancellazione del maggio scorso che ha generato una catena di salvataggio in rete da guinness dei primati. L'hashtag #Savesi è guadagnato il titolo di argomento più chiacchierato sul web, in particolare su Twitter, dove è entrato in tendenza per diverse settimane.Ventiquattro episodi compongono la terza ...

