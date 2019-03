liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) (AdnKronos) - "La risposta a questa mia richiesta fu un attacco giornalistico feroce. Fui esposta al pubblico ludibrio in maniera spietata. E fui lasciata sola", aggiunge ancora. "Leggere le notizie di oggi e rileggere quell’attacco lascia l’amaro in bocca. Non posso non chiedermi se rigore e coeren

StraNotizie : Trapani: Milazzo, 'io isolata e attaccata per avere chiesto al Pd di allontanarsi da Lo Sciuto' … - TV7Benevento : Trapani: Milazzo, 'io isolata e attaccata per avere chiesto al Pd di allontanarsi da Lo Sciuto' (2)... -