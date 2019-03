Stadio Roma | Mezzacapo al gip ' nessuna tangente | solo compensi '

Baldissoni : «La Roma ha il diritto di realizzare lo Stadio» : Mauro Baldissoni, vicepresidente esecutivo della Roma, ha spiegato in un’intervista esclusiva a Sky Sport la posizione della Roma sul prosieguo del progetto Stadio a poche ore dalle parole del pm Ielo, che escludono il coinvolgimento del Club nell’indagine “Congiunzione Astrale”. Le parole del Procuratore Ielo di oggi mettono un punto esclamativo sulla posizione della Roma […] L'articolo Baldissoni: «La Roma ha il diritto di realizzare lo ...

Tangenti per lo Stadio - arrestato il presidente M5S del Comune di Roma : Roma, ancora Roma, sempre Roma. È il terzo arresto per corruzione dell’era Raggi. Forse, il più doloroso, perché Marcello De Vito era un esponente storico del Movimento 5 Stelle romano, ex candidato sindaco, presidente dell’Assemblea capitolina. Oggi, invece, è nel carcere romano di Regina Coeli, accusato di corruzione e traffico di influenze illec...

Stadio Roma - Baldissoni : “arresto De Vito? Nessuno stop” : “Il progetto dello Stadio della Roma è complesso. Dopo oltre un anno e mezzo pensare che ci siano degli atti viziati è molto difficile, come ripete il pm di Roma. Sulla procedura non ci possono essere dubbi, noi non come società abbiamo diritto a vederlo realizzato”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni che ha commentato così l’arresto del presidente dell’assemblea capitolina, ...

Stadio Roma - Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco di Roma Virginia Raggi e di tutta la Giunta : “Il Cav. Mario Auriemma Segretario Nazionale Movimento Italia Morale, a seguito dell’arresto del Presidente dell’assemblea capitolina On. De Vito, braccio destro della Raggi, preso con le mani nella “marmellata” per la costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle, Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco Virginia Raggi e di tutta la Giunta. Lo Stadio si fa al Colosseo col binocolo! Il ...

Baldissoni : 'Nuovo Stadio è un diritto acquisito dalla Roma. Pallotta andrà fino in fondo' : Il vicepresidente esecutivo del club giallorosso ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Vicepresidente Baldissoni, sorpreso dalle dichiarazioni della procura? Innanzitutto è sempre ...

