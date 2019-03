Scuolabus : Di Maio - cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy : Concedere la cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy, il bambino di nazionalità egiziana che ieri ha tolto il cellulare al dirottatore del bus a Milano permettendo ai suoi compagni di chiamare le forze dell'ordine. La proposta viene dal ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che in un post su Facebook spiega: "Questo è un Paese che deve saper guardare oltre. È un Paese che non può fermarsi all'indignazione. ...