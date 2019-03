Protezione Civile | Conte | “Le vostre qualità sono il coraggio | l’abnegazione | la

Conte : esempio Protezione Civile vale tanto per tutti : Roma, 21 mar., askanews, - "Il vostro esempio vale tanto per me e per tutti i cittadini, le vostre qualità sono coraggio e abnegazione, solidarietà e altruismo" e "come presidente sono davvero ...

Meteo - forte vento e mareggiate : attivata Protezione Civile a Ragusa : Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì da ieri sera ha attivato il presidio territoriale di protezione Civile per allerta Meteo maltempo protezione Civile

Maltempo Sicilia : a Ragusa attivato il presidio della Protezione civile : E’ stato attivato a Ragusa il presidio di protezione civile per condizioni meteo avverse. Per domani il sindaco Giuseppe Cassi’ ha disposto in via precauzionale la chiusura di cimiteri e ville comunali. Da stasera e fino a domani, è stata segnalata una possibile criticità in evoluzione per venti da forti fino a burrasca provenienti dai quadranti orientali e significative mareggiate sulle zone costiere della Sicilia sud orientale. La ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per l’estremo Sud : venti di burrasca e maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo - venti di burrasca in Calabria e Sicilia - allerta Protezione Civile : Un'area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di Maltempo sulle estreme in Calabria e Sicilia

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' al Sud - temporali sulla Sicilia : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità su parte del Sud Italia, in particolar modo sulla Sicilia, per l'azione di una depressione fra Nord-Africa e meridione. Ecco il bollettino...

Modica - 14 aree di emergenza della Protezione Civile : Individuate dalla Protezione Civile a Modica 14 aree di emergenza per ospitare le persone in caso di calamità naturale.

Roma : c’è ok commissione Ambiente a piano Protezione civile : Roma – Con il parere della commissione capitolina Ambiente, il piano della Protezione civile di Roma Capitale si appresta a diventare operativo. Per il si’ definitivo al provvedimento, che a Roma manca dal 2008, ora si attende solo l’esame dell’aula Giulio Cesare. «Un piano, ben fatto, strutturato che definirei un fiore all’occhiello per questa amministrazione», ha commentato il presidente della commissione Daniele ...

Roma Capitale - Protezione Civile : 458 interventi da inizio 2019 : “Ad oggi, nel 2019, ci sono stati 458 eventi che hanno previsto l’intervento della Protezione civile, con una media di 8 al giorno. Circa 300 sono stati provocati dallo scorso forte episodio di maltempo e sono stati soprattutto dovuti a alberi caduti. Gli altri sono stati legati al recupero di animali selvatici, incendi di appartamenti o incidenti stradali“: lo ha dichiarato Piero Meloni del dipartimento Sicurezza e Protezione ...

Montone " Protezione Civile - iniziato il corso per i volontari : Sei incontri nella sala consiliare del Comune. Iscrizioni aperte, prossimo appuntamento sabato 23 marzo , UMWEB, Montone, " E' iniziato a Montone il corso base per diventare volontario di Protezione ...

Meteo Protezione Civile domani : instabile al centro-sud con temperature in calo : Nella giornata di domani le condizioni di instabilità oggi presenti soprattutto al Nord Italia si sposteranno al centro-sud. Ecco, di seguito, il bollettino Meteo della Protezione...

Sicilia : Protezione Civile - consegnati 14 container per emergenze : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Prendono il nome di container, ma in realtà sono delle vere e proprie piattaforme strategiche con attrezzature sofisticate e all’avanguardia, destinate a centri funzionali in casi di terremoti, alluvioni, incendi o altre emergenze. La Protezione civile regionale ne ha

Protezione Civile : tornano freddo - maltempo e neve al Centro-Nord : Nella giornata di domani un impulso freddo e instabile apporterà un peggioramento al Centro-Nord, con temperature in calo e anche il ritorno della neve sui rilievi. Ecco il bollettino meteo della...

Raccolta di rifiuti "straordinaria" per la Protezione Civile di Dego : Ieri la Protezione Civile di Dego ha provveduto alla Raccolta di rifiuti lungo le strade del paese e zone periferiche. Si legge sulla pagina del Comune di Dego: 'Il lavoro non è finito per la zona del ...