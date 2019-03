Milano-Sanremo 2019 | Matteo Trentin possibile protagonista Parola d’ordine | attaccare

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019)spesso e volentieri sul Poggio, nel 2018 l’abbiamo visto all’attacco addirittura in discesa. Un inizio di stagione alla grandissima, dopo un 2018 fatto di luci ed ombre, con l’esaltazione del titolo europeo. Con la maglia continentale sulle spalleva a caccia di un miracolo alla: sarà ovviamente lui il capitano della Mitchelton-SCOTT.L’obiettivo sarà sicuramente quello di provarci in anticipo, visto che, nonostante il suo eccellente spunto veloce, non sembra avere le possibilità di rivaleggiare nello spalla a spalla conclusivo con i vari Elia Viviani e Fernando Gaviria. “Chissà. Elia è più veloce di me. Arrivando testa a testa in via Roma penso sinceramente che avrei meno possibilità. Se starò bene, dovrò cercare di “farlo fuori” pri­ma, così come tutti gli altri sprinter” le parole alla vigilia di ...

QC82 : RT @Bardiani_CSF: La primavera è arrivata, così come la Classicissima ?? La @Bardiani_CSF annuncia la sua formazione per la @Milano_Sanremo… - puntociclismo : Milano-Sanremo trasmessa in 151 paesi - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Niente #MilanoSanremo per Moscon, con la Sky tutta al servizio di Michal Kwiatkowski -