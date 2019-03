Il Barcellona cambia look | la maglia 2019-2020 sarà a scacchi

F1 - Toto Wolff ammette : “Analizzati i dati dei test e Ferrari davanti a tutti. Potremmo fare dei cambiamenti a Barcellona” : Qualcuno potrebbe pensare che è pre-tattica, altri credere alla buona fede di certe affermazioni. E’ parere però generalizzato che dopo i test collettivi di F1 che si sono tenuti a Barcellona (Spagna), in preparazione all’esordio iridato del 2019 programmato il prossimo 17 marzo a Melbourne (Australia), la Ferrari sia la monoposto di riferimento. Stabile in curva e veloce in rettilineo, la SF90 ha colpito l’attenzione di tutti, ...

F1 – Test Barcellona - Ferrari costretta a cambiare programma dopo l’incidente di Vettel : nel Day-3 gira solo Leclerc : Il team di Maranello ha deciso di mandare oggi in pista solo Leclerc, considerando che ieri il monegasco non ha girato per via dell’incidente di Vettel avvenuto nel corso della mattinata Inizialmente Vettel e Leclerc avrebbero dovuto alternarsi alla guida della SF90 per tutti i quattro giorni di Test a Barcellona, ma l’incidente occorso ieri al tedesco ha spinto la Ferrari a cambiare programma. AFP/LaPresse Considerando che il ...

F1 - si avvicina la seconda sessione di test a Barcellona : la Ferrari cambia strategia : Il team di Maranello ha reso noto il programma di lavoro per il secondo test di Barcellona, modificando la propria line-up Nuovo programma di lavoro per la Ferrari in vista del secondo test di Barcellona, in programma la prossima settimana. Il team di Maranello ha deciso di far scendere in pista Vettel e Leclerc in ognuno dei quattro giorni di lavoro, alternandoli tra mattina e pomeriggio. AFP/LaPresse Il Cavallino dunque adotterà la ...