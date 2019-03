Fitbit Ace 2 | il braccialetto smart fatto apposta per i bambini

wired

(Di giovedì 21 marzo 2019)riesce nel doppio intento di portare la sua esperienza con gli activity tracker in un modello più a “misura di bambino” dei precedenti abbassando anche il prezzo. Ace 2 (69,90 euro) ora è utilizzabile a partire dai sei anni (prima il limite era otto) e se vi state chiedendo se i piccoli di questa età siano in grado di capire lo strumento e farne buon uso, basta che proviate a lasciargli unophone in mano per 10 minuti e di sicuro scoprirete funzioni di cui eravate all’oscuro.È la digital generation, meglio abituarsi. Tra l’altro non siamo ai livelli degli States, ma anche in Italia,e ragazzi, anche i meno assuefatti a Fortnite, sono sempre più sedentari e sovrappeso, faticano a uscire e stare all’aria aperta a giocare, è il “lato oscuro” di una generazione nata con social ephone. In compenso, le nuove leve sono più attente agli stimoli che provengono dai ...

