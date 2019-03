Assalto all' Euronics dell' outlet a colpi di piccone | fuga col bottino nella notte

Napoli - clamoroso sgarbo alla Juve : Assalto a Isco e Marcelo : Napoli Isco Marcelo- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Il Mattino“, il Napoli starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Isco e Marcelo, attualmente in forza al Real Madrid, ma potenziali sacrificati in vista della prossima sessione di mercato estivo. Il ritorno di Zidane potrebbe chiudere di fatto le porte alla doppia cessione, […] More

La Roma tenta l'Assalto a Gian Piero Gasperini : tecnico atalantino preso di mira da Pallotta : Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, starebbe avanzando in maniera prepotente la candidatura di Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta che sta impressionando con i bergamaschi ...

La Roma tenta l’Assalto a Gian Piero Gasperini : tecnico atalantino preso di mira da Pallotta : Gian Piero Gasperini è il primo nome sulla lista della Roma per il nuovo corso giallorosso dopo l’annata ricca di alti e bassi che si sta per concludere La Roma di James Pallotta sta vivendo una stagione ricca di momenti negativi. La gestione Monchi è stata messa in discussione, tanto da portare all’addio del ds e del tecnico Di Francesco. Nella prossima estate la rivoluzione interna proseguirà e Pallotta dovrà scegliere un ...

«Real Madrid all'Assalto di De Gea : Courtois complica l'affare» : ROMA - Con il ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid ci potrebbero diversi cambiamenti nella rosa dei blancos in vista della prossima stagione. In estate il club madrileno potrebbe decidere ...

Rally del Ciocco e Valle del Serchio – Luca Panzani all’Assalto del “tricolore” rally due ruote motrici : Il pilota lucchese questo fine settimana sarà al via della prima prova del Campionato Italiano rally al Ciocco, da dove avvierà l’assalto allo scudetto delle vetture a trazione anteriore, al volante di una Ford Fiesta R2 della neonata TH Motorsport, gommata a titolo ufficiale Hankook Luca Panzani è pronto per la nuova sfida che lo vedrà ancora tra i protagonisti di primo piano nel Campionato Italiano rally, che avvierà questo fine settimana ...

Ginnastica artistica - quando ritorna la Coppa del Mondo? Si gareggia subito a Doha : programma - orari e tv. Ferrari - Mori e Rizzelli all'Assalto : Non c'è un attimo di tregua per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità saluta infatti Baku dove

Ginnastica artistica - quando ritorna la Coppa del Mondo? Si gareggia subito a Doha : programma - orari e tv. Ferrari - Mori e Rizzelli all’Assalto : Non c’è un attimo di tregua per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità saluta infatti Baku dove si è gareggiato nel weekend e si dirigere direttamente verso Doha. Le ragazze hanno avuto giusto il tempo di fare le valigie, domani si presenteranno in aeroporto e dall’Azerbaijan si trasferiranno nella capitale del Qatar dove si gareggerà da mercoledì 20 a sabato 23 marzo: ...

Assalto alle moschee di Christchurch : un presente tragicamente simile al passato : Chissà se tra le vittime (o gli scampati) dell'Assalto alle due moschee di Christchurch c'è qualche agente o informatore dei servizi segreti di quel paese? Non mi sorprenderebbe. La storia continua a ripetersi e le lezioni del passato servono a poco. Ieri sono stato intervistato per conto di un documentarista australiano interessato a promuovere un film basato sul mio libro "Intrigo". La troupe ha ripreso un po' del materiale ...

L’Assalto alla televisione pubblica serba - a Belgrado : Per la prima volta in quasi 20 anni, manifestanti antigovernativi sono entrati nell'edificio di RTS per chiedere più libertà di stampa

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori all’Assalto del podio a Baku - Finale da sballo al corpo libero : L’Italia vuole risplendere nell’ultima giornata della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, la terza tappa del circuito riservato alle singole specialità si concluderà con le Finali di Baku (Azerbaijan) e la nostra Nazionale può essere assoluta protagonista. Caliamo gli assi pesanti dopo che Marco Lodadio e Martina Rizzelli hanno sfiorato il podio, Lara Mori e Vanessa Ferrari sono pronte per scendere in pedana con ...

Gilet gialli - a Parigi palazzi in fiamme e negozi saccheggiati : Assalto alla gioielleria Bulgari - 1.500 ultraviolenti e 121 arresti : Ennesimo sabato di tensioni a Parigi dove nei pressi degli Champs-Elysées si sono verificati diversi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per...

Gilet gialli - a Parigi palazzi in fiamme e negozi saccheggiati : Assalto alla gioielleria Bulgari - 1.500 ultraviolenti e 94 arresti : Ennesimo sabato di tensioni a Parigi dove nei pressi degli Champs-Elysées si sono verificati diversi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per...

LIVE Sci di fondo - Sprint Falun 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino all’Assalto di Klaebo. Ai quarti in gara anche De Fabiani - Zelger e Greta Laurent : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare Sprint maschile e femminile di Falun, in Svezia, che si svolgeranno in questo penultimo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo. Quando c’è tecnica libera, c’è duello Federico Pellegrino-Johannes Klaebo: il copione sembra ripetersi ancora una volta, con il norvegese che gode di tutti i favori del pronostico nei confronti dell’italiano. Pellegrino partirà, nelle ...

Parigi - tornano i gilet gialli : saccheggi e devastazioni Live L’Assalto all’Arco di Trionfo e al ristorante di lusso Le foto : Nuova manifestazione del movimento di protesta: il celebre ristorante di lusso Fouquet’s è stato preso d’assalto