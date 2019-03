ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) “Zingaretti? Per me è una buonissima notizia che sia stato eletto segretario del Pd. Era sicuramente ildei tre, anche se ci voleva poco“. Sono le parole di Andrea, firma de Il Fatto Quotidiano, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “E’ naturale che ci sia una crescita nei sondaggi perché il Pd tardivamente ha scoperto una cosa che tutti sapevano tranne il Pd. E cioè che per crescere di nuovo nei sondaggi sarebbe bastato scegliere un segretario più forte di Martina, cioè tutti, e meno antipatico di, cioè tutti. Quindi, in questo senso Zingaretti rappresenta un passo avanti, anzi tre o quattro passi avanti”.Il giornalista puntualizza: “Tuttavia, io sono un po’ deluso, perché da quando lui è diventato segretario ho visto le sue prime mosse. La nomina di Gentiloni a presidente ci può stare, visto che è ...

mbwManzoni : Mare Jonio, Scanzi su La7: 'Casarini? Stimo chi salva vite umane ma questo è ennesimo regalo a propaganda Salvini'… - TutteLeNotizie : Scanzi su La7: “Zingaretti? Candidato migliore nel Pd ma per ora mi ricorda un Renzi… -