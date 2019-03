Salute | il pediatra | “In primavera aumentano i disturbi intestinali

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019), tempo digastroper i piccoli italiani. “Le infezioni virali di questo tipo sono fra le prime cause di accesso in pronto soccorso pediatrico, e ci aspettiamo un grande aumento dei casi in”, dice all’AdnkronosAntonino Reale, responsabile di Pediatria dell’emergenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma.“Nausea, dolori, diarrea e talvolta vomito spesso legati a forme similinfluenzali, o in casi più importanti al rotavirus, per il quale esiste un vaccino, rischiano di essere sintomi tanto più importanti quanto più piccolo è il bambino. I più piccini, infatti, rischiano più degli altri la disidratazione”.Occorre distinguere tra forme acute, “nelle quali i sintomi durano al massimo 14 giorni, e croniche. Se il problema si trascina, può ‘nascondere’ un problema non virale: dagli ...

