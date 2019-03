Raggi | arresto De Vito gravissimo | nessuno sconto nè ambiguità

Arresto De Vito - Luigi Di Maio : 'Decido io - è fuori da M5s' - Virginia Raggi : 'Ho dichiarato guerra alla corruzione e non c'è spazio per ... : Commentando l'Arresto di Marcello De Vito aggiunge: "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti". Intanto ribollono le chat dei consiglieri M5S di ...

Arresto De Vito - le reazioni del Pd : 'Siamo garantisti sempre' - ma si chiede la testa di Virginia Raggi : Le responsabilità politiche in questi tre anni di disastri del movimento 5 stelle al governo della Capitale sono sotto gli occhi del mondo - continua la nota - È per questo che come Partito ...

Arresto De Vito - Fraccaro : “Fatto molto grave”. Paragone : “Fuori subito” e sulla Raggi : “Deve rimanere al suo posto” : Entrando in Senato il Ministro penstatstellato Riccardo Fraccaro commenta così l’Arresto di Marcello De Vito: “Un Arresto molto pesante, un fatto molto grave. Adesso verifichiamo il tutto”. Un Arresto per presunte tangenti e corruzione rappresenta la perdita della ‘verginità’ per il M5s? “No – risponde il ministro Fraccaro – è come si risponde che determina la correttezza di un movimento come il ...

Arresto De Vito - Di Maio 'Fuori dal M5s'. Il Pd 'Noi garantisti ma Raggi si dimetta' : La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti'. Tra le fila del Pd c'è chi chiede passo indietro della giunta Raggi, un inVito che anche il sindaco ...

Arresto De Vito - le reazioni del Pd : "Siamo garantisti sempre" - ma si chiede la testa di Virginia Raggi : Le prime reazioni del mondo Dem sull'Arresto di Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma, sono tutte in linea con l'anima garantista del partito. Marco Miccoli, coordinatore della Comunicazione del Pd, dichiara: "Non abbiamo nulla da dichiarare sulla vicenda giudiziaria che riguarda il presidente del Consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito. Fiducia nella magistratura. Se daremo un giudizio, lo daremo alla fine dell'iter ...

Marsala - un arresto per resistenza e oltRaggio a pubblico ufficiale : Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Marsala per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. L'ordine di arresto ai domiciliari, emesso dal Tribunale di Marsala, riguarda R.G.M., nato ad Erice ...