Non solo accordo commerciale | per Xi Jinping è un patto

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Viene citata ben nove volte la parola "Amicizia" nell'intervento del presidente cinese, Xi, sulle colonne del Corriere della Sera, alla vigilia della visita storica in Italia che porterà alla firma di un memorandum of understanding fra Italia e Cina."La Cina e l'Italia sono rispettivamente emblema della civiltà orientale e occidentale e hanno scritto alcuni dei più importanti e significativi capitoli della storia della civiltà umana" si legge nell'incipit dell'intervento del leader cinese, che rimarca come "i contatti tra le due grandi civiltà, cinese e italiana, affondano le loro radici nella storia", ma ora guardano avanti per un rinnovatodi amicizia fra popoli e fra Stati. Xiricorda i collegamenti già 2000 anni fa lungo l'antica via della Seta, i contatti con l'impero romano, il "Milione" di Marco Popolo, e in ...

giorgio_gori : Salvini ha detto che nel 2019 un solo migrante è morto nella traversata del Mediterraneo. Non è vero. Dal 1º genna… - M5S_Camera : Vi spieghiamo come stiamo dando ossigeno alle imprese, non solo con la riduzione delle tasse, ma anche con la sempl… - Pontifex_it : Come si fa per non giudicare, non condannare e perdonare? “Date e vi sarà dato”: siate generosi nel dare. Non solo… -