MARCELLO DE VITO ARRESTATO PER TANGENTI Stadio Roma | Di Maio espulso dal M5s

Stadio Roma - arrestato MARCELLO De Vito. Per il gip : «Era a disposizione di Parnasi». Di Maio : «È fuori dal Movimento» : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

M5s - arresto di MARCELLO De Vito? Paolo Becchi : 'Ecco perché oggi muoiono i grillini' : Sinora di poteva dire tutto il male che si voleva del M5S , che sono incapaci, incompetenti, arroganti e via di seguito. D'altro canto però un fatto restava incontestabile: la loro diversità rispetto ...

MARCELLO De Vito arrestato - gip : “Interessi di natura privatistica : violati principi di imparzialità e correttezza” : Interessi privati in violazione della sua funzione pubblica. E poi mazzette – sotto forma di consulenze per un avvocato amico e socio – incassate per far andare a buon fine il progetto del nuovo stadio della Roma. A pagare Marcello De Vito oggi arrestato dai carabinieri – stando al gip di Roma – era Luca Parnasi, l’imprenditore per cui il 6 febbraio scorso la procura di Roma ha chiesto il processo per corruzione. E ...

MARCELLO De Vito e la morte del mito dell'onestà del Movimento 5 Stelle : L'arresto per corruzione del presidente dell'assemblea capitolina è un duro colpo all'immagine costruita negli anni dai pentastellati a colpi di selfie e foto discutibili. E la sua espulsione non basterà a riconquistare l'innocenza perduta

Chi è MARCELLO De Vito - l'ortodosso della prima ora del M5s : ... quando vince per il Pd Ignazio Marino, De Vito è da sempre considerato vicino all'ala ortodossa di M5S , quella che fa capo a Roberta Lombardi, una sorta di spina del fianco politica per la prima ...

Roma - arrestato per corruzione MARCELLO De Vito - M5S - . Di Maio : "E' fuori" : E' stato arrestato Marcello De Vito , presidente 5 Stelle dell'assemblea di Roma. E' indagato per corruzione: avrebbe favorito il progetto per lo stadio della Roma del costruttore Luca Parnasi . Nell'...

MARCELLO De Vito (M5S) arrestato per corruzione sullo stadio della Roma : «Sfruttamo 'sta cosa almeno 2 anni» : Per i giudici il presidente del consiglio comunale l’avrebbe intascato elargizioni da Parnasii. Perquisiti anche i suoi uffici in Campidoglio: carabinieri a caccia di documenti. Nell’inchiesta sono coinvolti anche gli imprenditori e costruttori

Arrestato il presidente del Consiglio comunale di Roma MARCELLO De Vito (M5s) : Aggiornato alle ore 10.18 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...

MARCELLO De Vito (M5s) arrestato - ma guarda il destino beffardo! : Nel diritto e nella procedura penale, la presunzione di non colpevolezza è il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria. In particolare, l’articolo 27, co. 2, della Costituzione afferma che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Questo dovrebbe valere sempre per tutti. In politica negli ultimi anni si è spesso degenerato arrivando ad un giustizialismo forcaiolo, spicciolo e ...

MARCELLO De Vito - l’intercettazione con l’altro arrestato : ‘Sfruttiamo congiunzione astrale. Marce’ - ci restano due anni’ : “Questa congiunzione astrale tra… tipo l’allineamento della cometa di Halley… hai capito cioè… è difficile secondo me che si verifichi… noi Marcè dobbiamo sfruttarla sta cosa, secondo me guarda ci rimangono due anni”. È il 4 febbraio scorso quando i carabinieri intercettano questo colloquio telefonico tra l’avvocato Camillo Mezzacapo e Marcello De Vito, entrambi arrestati nell’inchiesta della ...