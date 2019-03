optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)L'avventura di Epic Games nell'universo delle Battle Royale fa rima, ad oggi, con8. La nuovadello sparatutto onlinecompagnia americana - disponibile gratuitamente su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile, per altro in cross-play - è iniziata da pochissimo. E ha proiettato tutti gli appassionati in una tematica piratesca non solo in grado di modificare profondamente alcune zonegrande isola che ospita i match in rete, ma anche di rinnovare parte del gameplay con oggetti mai visti e armi dalla potenza devastante.Non mancano, in8, neppure una buona manciata diprima inedite. Quelle che, come da tradizione, vi richiedono di portare a termine determinati obiettivi per accumulare esperienza. E poter così avere accesso a ricompense esclusive, sia gratuite che legate al Pass Battaglia. Una strada, quella ...

OptiMagazine : L'ennesimo leak di #Fortnite Stagione 8 svela le Sfide della Settimana 4 -