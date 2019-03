Erba velenosa nei fagiolini surgelati | buste ritirate dai supermercati

Pericolo Erba velenosa nelle buste confezionate - Eurospin ritira fagiolini surgelati : Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di due lotti di fagiolini finissimi surgelati Delizie dal Sole di Eurospin, per la possibile presenza di materiale vegetale estraneo, per la precisione stramonio (Datura stramonium). Il prodotto interessato è venduto in buste da 600 grammi con i numeri di lotto 9043M e 9043MX e le date di scadenza 02/2021 e 01/2021. L’allerta è stata diffusa a livello europeo attraverso il Rasff.--I fagiolini ...