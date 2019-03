Disney completa acquisto Fox | si apre una nuova era

digital-news

(Di mercoledì 20 marzo 2019)l'acquisizione degli asset di Fox. Euna nuora era per i due colossi e per l'industria dell'intrattenimento. Dalle nozze da 71,3 miliardi di dollari nasce un gigante in grado di competere con Netflix, con in tasca il 40% del box office americano e che rivoluziona a Hollywood, dove produrre film non è più abbastanza per il successo e la sopravvivenza. Al di là di ridisegnare il panorama dei media, l'operazione cambia anche gli 'equilibrì in termini di ricchezza di una...

Tomas1374 : RT @CalcioFinanza: #Disney completa l’acquisizione di #21stCenturyFox per 71 miliardi - iteledipendente : i 'benvenuto', quelli belli ?? #DisneyFoxDeal #thesimpson @bubinoblog - Dariomon : Disney completa oficialmente la compra de Fox - NexTV News Latin America -