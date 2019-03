Dirotta e incendia il bus degli studenti Contestata l’aggravante di terrorismo

ilsecoloxix

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Prima di appiccare le fiamme aveva legato i polsi ai passeggeri. I carabinieri hanno rotto una porta in tempo: i ragazzi sono scappati. Le testimonianze: «Diceva di voler vendicare i migranti morti in mare»

