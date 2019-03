Diabete e glicemia alta | ecco come prevenire patologie gravi e capire se ci si trova in

Evitare il Diabete si può : ecco gli alimenti e i consigli giusti per tenere a bada la glicemia : Contenere i picchi glicemici è fondamentale per prevenire l’insorgenza di diabete mellito, ma non solo. Anche l’obesità e altre patologie legate al sovrappeso possono trarre giovamento dal controllo dell’indice glicemico. Dunque, è bene sapere che ci sono degli alimenti in grado di abbassare i livelli di glicemia nel sangue. Di norma il valore della glicemia non dovrebbe superare i 110 mg/dl. La diagnosi di diabete scatta ...

Diabete : ecco il fattore che aumenta il rischio di glicemia alta : Il Diabete di tipo 2 è spesso una conseguenza di uno stile di vita poco sano, caratterizzato da scorretta alimentazione e vita sedentaria. Tuttavia esiste un fattore di rischio poco noto che può influenzare l’insorgere della malattia: si tratta dello stress da lavoro, un’abitudine ormai comune, in particolare se si tratta di lavori mentalmente estenuanti, come ad esempio quello dell’insegnante. Lo rivela uno studio francese ...

Diabete - scoperta proteina fondamentale : combattere la glicemia alta non è più utopia : scoperta una proteina fondamentale che descrive i danni del pancreas nei malati di Diabete di tipo 2: la ricerca apre la strada a nuove strategie, combattere la glicemia alta non è più utopia. E’ una giovane ricercatrice di 34 anni, rientrata in Italia dopo un’esperienza all’estero, ad aver identificato la proteina ‘chiave’ per la degenerazione delle isole di Langerhans nel Diabete di tipo 2. Francesca Sacco, del ...

Diabete e attività fisica : per tenere a bada la glicemia basta poco movimento tutti i giorni - ecco i consigli degli esperti : I medici e diabetologi riuniti al congresso ‘Panorama Diabete‘ promosso dalla Società italiana di diabetologia (Sid) hanno voluto fare il punto e chiarire le idee su un teme cruciale come quello del Diabete e dell’attività fisica. Quest’ultima, infatti, è stata descritta come la forma di prevenzione primaria contro 26 patologie croniche non trasmissibili incluso il Diabete. Secondo gli esperti, a differenza di quanto si ...

Diabete - insulina : il rischio di ipoglicemia : Diabete: l’insulina Degludec riduce il rischio di ipoglicemia nella pratica clinica reale. Sono stati presentati al Congresso Panorama Diabete.

Diabete - un fungo controlla la glicemia/ Novità per regolare il glucosio nel sangue : Il Diabete è una patologia veramente molto complicata da spiegare, ma pare sia stato trovato un fungo in grado di controllare la glicemia.

Diabete - ricette stellate contro la glicemia alta : gusto a tavola e basta rinunce : Avere il Diabete non significa una vita di rinunce e restrizioni a tavola. “Si può coniugare il piacere della cucina alla salute, per i diabetici si possono privilegiare alimenti con un minore effetto su glicemia, colesterolo e pressione, senza che il gusto ci rimetta, e realizzare piatti ricchi di colori e sapori in grado di dare emozioni”. Parola dello chef tristellato Heinz Beck, autore, con le sue ricette speciali, del libro ...

Diabete : ecco il frutto consigliato per contrastare la glicemia alta : Chi soffre di Diabete sa che per evitare di avere la glicemia alta bisogna rinunciare anche a diversi alimenti, come quelli contenenti zucchero. Una delle convinzioni più note (ma non sempre vere) è proprio quella che bisogna evitare la frutta per sconfiggere il Diabete. In realtà non è così: la frutta, se consumata in dosi corrette, permette infatti di regolarizzare i valori di glicemia, ma anche obesità, ipertensione e sindrome metabolica. ...

Diabete : secondo uno studio italiano le alghe marine potrebbero ridurre la glicemia : In Europa il Diabete è un grave problema di sanità pubblica, in Italia interessa 3 milioni e 200 mila persone e lo stato di pre-Diabete è spesso sottovalutato. Il Gdue, preparato nutraceutico dalle alghe marine Ascophyllum Nodosum, Fucus Vesiculosus con aggiunta di cromo picolinato, ha dimostrato di essere efficace nel ridurre i livelli di glicemia e di infiammazione nel sangue. I risultati dello studio italiano Il pre-Diabete, corrispondente a ...

Diabete - sarà possibile guarire? Ecco come cambieranno le cure per combattere la glicemia alta : come cambierà la cura contro il Diabete di tipo 2? sarà possibile guarire da questo malattia? Dal ‘pancreas artificiale’ autonomo in grado di rilasciare non solo insulina ma anche altri ormoni che regolano la glicemia, come il glucagone, alle staminali indotte, ovvero riprogrammate per differenziarsi in cellule che producono insulina e impiantate senza l’utilizzo di immunosoppressione, fino ad algoritmi e sistemi di ...

DALLE ALGHE AIUTO PER ABBASSARE GLICEMIA/ Studio italiano su preDiabete : i vantaggi : ALGHE marine per ABBASSARE GLICEMIA: uno Studio italiano svela gli effetti positivi sui livelli di glucosio di un preparato nutraceutico nel pre-diabete

Diabete : ecco come abbassare la glicemia senza farmaci - grazie alla nutraceutica : La nutraceutica può contrastare l’epidemia di Diabete che sta interessando il nostro Paese (e il resto d’Europa). In totale sono oltre 3 milioni e 200mila gli italiani colpiti dalla malattia e il loro numero risulta raddoppiato negli ultimi 30 anni. In particolare preoccupa la disglicemia (o pre–Diabete), una condizione spesso sottovalutata sulla quale è fondamentale riuscire ad intervenire il prima possibile. Uno studio tutto italiano, ...

Diabete : scoperto un legame tra il mal di testa e la glicemia alta : Un sintomo molto comune e inaspettato potrebbe ridurre il rischio di Diabete di tipo 2. Si tratta del mal di testa: chi ne soffre frequentemente ha meno probabilità di soffrire di glicemia alta. Come è noto il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più diffuse che comporta una carenza nella produzione di insulina e un conseguente aumento del livello degli zuccheri nel sangue: la cosiddetta glicemia alta. Secondo questo studio, ...