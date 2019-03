Conte assicura che la linea euroatlantica non è in discussione 

agi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La collocazione euro atlantica dell'Italia non è minimamente in discussione, e la sicurezza del nostro Paese è un obiettivo primario non negoziabile. Il presidente del Consiglio, Giuseppe, parla nell'Aula della Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e rsul prossimo accordo commerciale Italia-Cina, la cosiddetta 'Via della seta', il memorandum che il governo intende siglare con Pechino: non è giuridicamente vincolante, spiega, e non sposta il baricentro politico del nostro Paese."Il perimetro del Memorandum of Understanding sulla Belt and Road è squisitamente economico-commerciale e non mette minimamente in discussione la nostra collocazione euro-atlantica", scandisce infatti il premier. Il suonuto, negoziato per lunghi mesi con Pechino, "non presenta alcun rischio per i nostri interessi nazionali ed è pienamente incon la ...

