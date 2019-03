Auser non concede più la sala | ' Previste troppe persone rispetto alla capienza'

ilpiacenza

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Stefano Delle Chiaie a Piacenza, Pd e Articolo Uno puntano il dito contro l'Amministrazione 3 'Progetto Terrepadane' nell'ex consorzio Agrario, tagli al residenziale e al commerciale 4 Delle Chiaie, ...

aniramiznat : RT @Piacenza_Online: Attesi troppi partecipanti. Non ci sono più le condizioni di sicurezza previste per ospitare la serata. Lo rende noto… - Piacenza_Online : Attesi troppi partecipanti. Non ci sono più le condizioni di sicurezza previste per ospitare la serata. Lo rende no… - aniramiznat : RT @PiacenzaSera: Attese troppe persone, #Auser #piacenza non concede più la sala della Casa delle Associazioni per l'incontro con Delle Ch… -