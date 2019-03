A Milano ' Lease2019' | il salone del leasing

liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019), 20 mar. - (AdnKronos) - Al via a', la seconda edizione deldele del noleggio. Una due giorni che vede il mondo dele del noleggio a lungo termine nuovamente a confronto a. Ilè promosso da Assilea - Associazione Italianae organ

Intesaibm : RT @Monica70834862: Tutto è pronto: mercati, scenari e progetti ti aspettano il 20 e 21 Marzo presso la sede del #Gruppo24ore in Via Monter… - dagoweb : RT @HawkAml: Presso l’elegante sede del Sole24 Ore a Milano sta per iniziare la nuova edizione di Lease 2019,Il salone del Leasing e del no… - BancaIFIS : A Milano si è appena aperto #Lease2019, il salone del #leasing e del #noleggio, al quale è presente anche… -