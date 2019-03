Tercas - la Corte Ue : “Bruxelles sbagliò - soldi del Fondo interbancario non erano aiuto di Stato”. Abi : ‘Verstager si dimetta’ : I fondi concessi dal Fondo interbancario alla Popolare di Bari per il salvataggio di Banca Tercas nel 2014, bocciato all’epoca dall’Antitrust Ue, non rappresentavano un aiuto di Stato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue accogliendo il ricorso dell’Italia e dell’istituto di credito pugliese, sostenuto dalla Banca d’Italia, e annullando quindi la decisione della Commissione europea. Poiché, ha ...