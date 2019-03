Primo incontro UEFA-ECA sul futuro delle coppe

A Castellammare del Golfo il Primo incontro dei corsi 'anticorruzione' : Il corso di formazione anticorruzione importante se incide concretamente nel corretto andamento della pubblica amministrazione e ieri, con la presenza di professionisti di alta qualit come il dottor ...

Huawei Mate X : Primo incontro con lo smartphone che si piega [anteprima video] : Huawei Mate X ha fatto tappa a Milano dove è approdato con uno dei 15 dispositivi al momento disponibili in tutto il mondo. E noi non potevamo farci sfuggire l'occasione di stringerlo fra le mani in anteprima, provarne le funzionalità e darvi un resoconto di questo incontro ravvicinato. Huawei Mate X: la scheda ...

Ranieri nuovo allenatore della Roma : il Primo incontro con calciatori e dirigenti [FOTOGALLERY] : 1/14 ...

Katy Perry ha raccontato il Primo incontro con Orlando Bloom e ci sono anche delle foto : Galeotto fu un... hamburger! The post Katy Perry ha raccontato il primo incontro con Orlando Bloom e ci sono anche delle foto appeared first on News Mtv Italia.

DAVID E IDA PLATANO/ Uomini e Donne : Primo incontro - ma poi Cristina… : DAVID e Ida PLATANO, Uomini e Donne, anticipazioni: i due si scambiano il numero e mandano in tilt anche Cristina, cosa succederà adesso?

Conversazione su Mario Tobino - Primo incontro a Empoli per 'Segnalibro toscano' : In veste di attore e regista, tra gli spettacoli di maggior rilievo segnaliamo: "L'istruttoria" di P. Weiss, regia di V. Puecher, "Il potere e la gloria", di G. Greene, regia di G.Sbragia,"L'incenso ...

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sposano : il Primo incontro? ‘Nello sgabuzzino di Caterina Balivo’ : Dopo 8 anni di convivenza Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sposano. La notizia era già trapelata quando il comune di Roma aveva affisso le pubblicazoni, ma ancora non si conoscevano i dettagli sulla cerimonia. Ora l’attrice, protagonista del settimanale F in edicola mercoledì 27 febbraio, annuncia il matrimonio per il 2 marzo. E' nato Ettore, il figlio di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart ...

Primo incontro a Hanoi Trump-Kim domani : 02.02 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrà un Primo faccia a faccia con il leader nordcoreano Kim Jung-Un domani sera ad Hanoi, in Vietnam. Dopo il meeting ci sarà una cena con i collaboratori. Giovedì è previsto un secondo incontro tra i due leader. Lo rende noto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders. Trump arriverà in Vietnam domani sera, ora locale e mercoledì mattina incontrerà i leader vietnamiti.

Coordinamento aeroporti Pescara - Ancona e Perugia - Primo incontro con il Governo : Pescara - primo incontro questa mattina a Roma c/o il Ministero dei Trasporti, per discutere del Coordinamento degli aeroporti di Pescara - Ancona e Perugia. Così come previsto, il Presidente della Saga Enrico Paolini ha incontrato, in rappresentanza del Governo, il sottosegretario con delega al trasporto aereo Armando Siri. Presente anche il sottosegretario Gianluca Vacca, il quale già nelle scorse settimane aveva sottolineato ...

Sebastian Vettel ricorda il Primo incontro con Michael Schumacher : Vettel ha sempre espresso ammirazione verso il 7 volte campione del mondo e in una dichiarazione di qualche tempo fa ha ricordato uno dei primi incontri con il suo idolo di sempre. Sebastian Vettel ...

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez allo stesso evento : dopo Monte il Primo incontro : Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez allo stesso evento: primo incontro tra le due dopo Francesco Monte e le frecciatine al Gf Vip È veramente successo: Giulia Salemi, l’attuale fidanzata di Francesco Monte, si è ritrovata allo stesso evento con Cecilia Rodriguez (ex storica di lui). Come molti sapranno, prima di Monte, le due erano anche amiche. […] L'articolo Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez allo stesso evento: dopo Monte il primo ...

Mika ricorda Karl Lagerfeld e racconta il loro Primo incontro : Mika ricorda Karl Lagerfeld, stilista, illustratore e fotografo tedesco scomparso. Con un post su Instagram, Mika ricorda il giorno in cui lo conobbe e, nel giorno della sua scomparsa, ne sottolinea le doti artistiche e la genialità condividendo uno scatto che li ritrae insieme. Karl Lagerfeld è stato un innovatore nel mondo della moda. Sua l'idea di introdurre le top model ma anche di portare in scena gli abiti in passerella attraverso le ...

Sanremo : dopo la firma dell'accordo quadro Primo incontro con l'assessore regionale Berrino per discutere del raddoppio ferroviario - Video - : Le immagini della riunione in sala Giunta La firma dell'accordo quadro lo scorso 29 gennaio ha segnato un momento di demarcazione tra il prima e il dopo, con una prospettiva futura di collaborazione ...

Taekwondo - President’s Cup 2019 : Simone Crescenzi e Simone Alessio si fermano ai quarti. Delusione Vito Dell’Aquila - fuori al Primo incontro : Si è conclusa oggi con le gare senior maschili la quarta edizione della World Taekwondo President’s Cup, torneo di categoria G2 andato in scena in questi giorni ad Antalya, in Turchia. Giornata negativa per la spedizione azzurra, che si presentava all’appuntamento con cinque atleti e con diverse ambizioni di podio. Comincia nel peggiore dei modi possibili la nuova stagione di Vito Dell’Aquila. L’azzurro è stato infatti ...