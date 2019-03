MotoGp – Rivola duro sul ‘caso Dovizioso’ | l’Ad dell’Aprilia guasta la festa alla Ducati

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Massimoprotesta contro l’ormai famoso forcellone posteriore delladi Andrea Dovizioso: le dure dichiarazioni dell’Ad dell’Aprilia Racing Il forcellone posteriore della moto di Andrea Dovizioso fa ancora discutere. In attesa della decisione della Corte d’Appello della Fim a Ginevra, che toglierà ogni dubbio sulla vittoria del pilota di Forlì in Qatar, Massimoha parlato in un’intervista a Motorsprint. L’Amministratore Delegato di Aprilia Racing, promotore della protesta contro laha spiegato: “è per il bene del campionato che bisogna cogliere questa occasione per fare ordine. E ripartire da lì. Se poi innon si può fare così allora è un altro discorso… Ho capito che incerte situazioni vengono discusse tra i team, magari in modo non ufficiale, me se ci sono delle regole bisogna farle rispettare. E ...

