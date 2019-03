Lega | Pillon | “La figura del padre è ridicolizzata | una scatola di polistirolo Noi non

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Nuovi moniti del senatore della, Simone, stavolta a difesa dellapaterna nella famiglia, nel corso di una conferenza tenutasi nella sala Nassirya di Palazzo Madama. Il capogruppoin Commissione Giustizia esordisce: “Oggi lapaterna è vittima di un’aggressione senza precedenti. Quella delè diventata unaaccantonata,, aggredita, e, nella migliore delle ipotesi, reta a un ruolo di coreografia, quando non viene invece dipinta come l’orco della casa, colui che agisce con violenza. Noi dobbiamo tornare a un equilibrio in cui lapaterna viene collocata al giusto posto. Nessuno di noi può essere al mondo senza un, senza un uomo che insieme a una donna abbia dato il suo contributo perché ciascuno di noi sia qui oggi”.punta il dito non solo contro “l’aggressione ideologica” nei confronti delladel, ...

